Εξήντα έξι άτομα συνελήφθησαν σήμερα το πρωί στο Παρίσι μετά τον αιφνίδιο αποκλεισμό από αγρότες της Αψίδας του Θριάμβου με μπάλες από σανό και τρακτέρ, ανακοινώθηκε από την αστυνομία.

Οι αγρότες έφθασαν με τρακτέρ κάτω απ' αυτό το μνημείο για τους στρατιώτες που έπεσαν στη μάχη στη διάσημη λεωφόρο των Ηλυσίων Πεδίων γύρω στις 06:00 (τοπική ώρα, 07:00 ώρα Ελλάδας) και διέκοψαν για λίγο την κυκλοφορία, διευκρίνισε η αστυνομία.

French farmers protest with tractors around the Arc de Triomphe in Paris

«Ανεβήκαμε σήμερα το πρωί για να καταθέσουμε ένα στεφάνι στην Αψίδα του Θριάμβου για να αποτίσουμε φόρο τιμής σε όλους τους αγρότες που αυτοκτονούν», διευκρίνισε ο Αξέλ Μασόν, κτηνοτρόφος στην περιφέρεια Λουάρ-ε-Σερ στην κεντρική Γαλλία.

«Το κράτος εξακολουθεί να μην μας ακούει», πρόσθεσε ενώ ο θυμός του αγροτικού κόσμου είναι αισθητός σε όλη την Ευρώπη.

Λίγο μετά τις 07:00 (08:00 ώρα Ελλάδας), οχήματα της αστυνομίας είχαν πάρει θέσεις κάτω από το μνημείο και η κυκλοφορία στη διάσημη λεωφόρο Σανζ Ελιζέ δεν είχε ακόμα αποκατασταθεί. Η διαδήλωση κάτω από την Αψίδα του Θριάμβου έλαβε τέλος γύρω στις 09:40 (τοπική ώρα), σύμφωνα με δημοσιογράφο του Γαλλικού Πρακτορείου.

Άλλες δράσεις έλαβαν επίσης χώρα κοντά στο Παρίσι: τέσσερα τρακτέρ μπλόκαραν μια έξοδο του περιφερειακού και άλλα έπαιρναν θέσεις στο ύψος μιας άλλης πρόσβασης σ' αυτό τον περιφερειακό αυτοκινητόδρομο που περιβάλλει την πρωτεύουσα, σύμφωνα με την αστυνομία.

«Μια πομπή από τρακτέρ βρίσκεται καθ' οδόν προς τα ανάκτορα των Βερσαλλιών», σε απόσταση μερικών δεκάδων χιλιομέτρων από το Παρίσι, όπου τα περιμένει μια αστυνομική δύναμη, πρόσθεσε η ίδια πηγή.

Μεταξύ των 66 συλληφθέντων είναι ο Πατρίκ Λεγκρά, γνωστό στέλεχος του Αγροτικού Συντονισμού, του δεύτερου μεγαλύτερου γαλλικού συνδικάτου των αγροτών, το οποίο οργάνωσε τη σημερινή κινητοποίηση.

Το γαλλικό συνδικάτο Αγροτικός Συντονισμός πραγματοποιεί σήμερα το πρωί μια δράση γύρω από την Αψίδα του Θριάμβου στο Παρίσι αποκλείοντας το επάνω τμήμα των Σανζ Ελιζέ με μπάλες από άχυρο και τρακτέρ, διαπίστωσε δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου.

Ο Αξέλ Μασόν, κτηνοτρόφος στην περιφέρεια Λουάρ-ε-Σερ στην κεντρική Γαλλία, εξήγησε στο Γαλλικό Πρακτορείο πως περίπου εκατό αγρότες συγκεντρώθηκαν από τις 05:00 (ώρα Ελλάδας) σήμερα το πρωί «με ηρεμία και σεβασμό».

Λίγο μετά τις 08:00 (ώρα Ελλάδας) οχήματα της αστυνομίας είχαν πάρει θέσεις κάτω από την Αψίδα του Θριάμβου, ενώ η κυκλοφορία στο επάνω μέρος της διάσημης λεωφόρου των Ηλυσίων Πεδίων εξακολουθούσε να έχει διακοπεί.

Στο χώρο απέμεναν γύρω στους 50 συνδικαλιστές, περιτριγυρισμένοι από αστυνομικούς. Γύρω στα δέκα τρακτέρ του Αγροτικού Συντονισμού, με μια γαλλική σημαία, ήταν σταθμευμένα κοντά στο μνημείο, σύμφωνα με το δημοσιογράφο του Γαλλικού Πρακτορείου.

Το συνδικάτο είχε ανακοινώσει μέσω της πλατφόρμας X πως κινητοποιείται «για να σώσουμε τη γαλλική γεωργία μας» πριν από το τελευταίο σαββατοκύριακο της Αγροτικής Έκθεσης που οργανώνεται στην πρωτεύουσα. «Ο Αγροτικός Συντονισμός καταλαμβάνει συμβολικά και ειρηνικά την Ετουάλ», γράφει το συνδικάτο στην X επικαλούμενο το όνομα της πλατείας στην οποία βρίσκεται η Αψίδα του Θριάμβου.

Το συνδικάτο ζητάει «να γίνουν γρήγορα ενέργειες για να σωθεί το 45% των εκμεταλλεύσεών μας που βρίσκονται σε οικονομική απόγνωση».

«Το Κράτος εξακολουθεί να μην μας ακούει. Στις 6 π.μ. επρόκειτο να φύγουμε με ηρεμία. Επρόκειτο να τα μαζέψουμε και να αφήσουμε το μέρος καθαρό», όμως η αστυνομία τους εμπόδισε να φύγουν, σύμφωνα με τον ίδιο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

