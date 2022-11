Έκρηξη πυραύλου στην Πολωνία: Οι 15 ώρες που ο πλανήτης κράτησε την ανάσα του - Σύγχυση για τη προέλευσή του

Παγκόσμιο συναγερμό προκάλεσε ο πύραυλος που έπεσε το βράδυ της Τρίτης σε πολωνικό έδαφος σκοτώνοντας δύο ανθρώπους, σημαίνοντας παράλληλα κόκκινο συναγερμό. Για ώρες ο πλανήτης κρατούσε την ανάσα του, σημαίνοντας συναγερμό στους σύμμαχους του ΝΑΤΟ οι οποίοι συναντήθηκαν εκτάκτως σήμερα στις Βρυξέλλες ενώ παράλληλα έκτακτη συνεδρίαση είχαν οι ηγέτες της G7 και της ΕΕ. Παρά το γεγονός ωστόσο, πως έχουν συμπληρωθεί 24 ώρες από το συμβάν, το ζήτημα της προέλευσης του πυραύλου εξελίσσεται σε θρίλερ καθώς ΗΠΑ και ΝΑΤΟ κάνουν λόγο για πιθανότατα ουκρανικό πύραυλο ενώ από την πλευρά του ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι επιμένει πως δεν ήταν δικός τους.

«Δεν έχω καμία αμφιβολία ότι δεν ήταν δικός μας πύραυλος», είπε, σύμφωνα με το Interfax Ukraine, ο Ουκρανός πρόεδρος μιλώντας σε δημοσιογράφος παρά το γεγονός πως τόσο ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ, Γενς Στόλτενμπεργκ, όσο και ο Αμερικανός πρόεδρος, Τζο Μπάιντεν προσπάθησαν να ρίξουν τους τόνους με τη Ρωσίας επισημαίνοντας πως πρόκειται πιθανότατα για ουκρανικό πύραυλο.

Ωστόσο, σύμφωνα με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, η χθεσινή έκρηξη προκλήθηκε από ρωσικό πύραυλο, με τον ίδιο να υπογραμμίζει ότι βασίζει τα συμπεράσματά του σε αναφορές του ουκρανικού στρατού τις οποίες «δεν μπορεί παρά να εμπιστευθεί». Ο Ζελένσκι θεωρεί πως θα έπρεπε ήδη να είχε επιτραπεί σε ουκρανούς εμπειρογνώμονες να μεταβούν στον τόπο της έκρηξης. «Έχουμε δικαίωμα να είμαστε στην ομάδα που έχει αναλάβει την έρευνα; Βεβαίως», είπε.

ΗΠΑ και ΝΑΤΟ προσπάθησαν από νωρίς να ρίξουν τους τόνους υποστηρίζοντας πως ο πύραυλος που έπεσε στο έδαφος της Πολωνίας πλήττοντας ένα πολωνικό εργοστάσιο σιτηρών, περίπου 6 χλμ. από τα σύνορα με την Ουκρανία προήλθε πιθανότατα από την ουκρανική αντιαεροπορική άμυνα.

Η Ουάσινγκτον δεν έχει δει τίποτα που να έρχεται σε αντίθεση με την προκαταρκτική εκτίμηση της Πολωνίας ότι ένας πύραυλος που έπεσε στο έδαφος της, χθες Τρίτη, προήλθε πιθανότατα από την ουκρανική αντιαεροπορική άμυνα, δήλωσε νωρίτερα εκπρόσωπος του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας των ΗΠΑ, Αντριέν Γουάτσον. «Όποια και αν είναι τα τελικά συμπεράσματα, είναι σαφές ότι το μέρος που τελικά ευθύνεται για αυτό το τραγικό περιστατικό είναι η Ρωσία, η οποία εκτόξευσε ένα μπαράζ πυραυλικών επιθέσεων στην Ουκρανία, στοχεύοντας ιδιαίτερα μη στρατιωτικές υποδομές», είπε η Γουάτσον, προσθέτοντας ότι η Ουκρανία διατηρεί το δικαίωμα αυτοάμυνας.

«Οι ΗΠΑ δεν έχουν δει τίποτα που να έρχεται σε αντίθεση με την προκαταρκτική εκτίμηση της Πολωνίας ότι ο πύραυλος ήταν αποτέλεσμα ουκρανικού πυραύλου αεράμυνας», δήλωσε με τη σειρά του ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας, Λόιντ Όστιν σε συνέντευξη Τύπου και τόνισε πως έχει απόλυτη εμπιστοσύνη στην έρευνα της πολωνικής κυβέρνησης.

.@SecDef Austin: "We're still gathering information but we have seen nothing that contradicts President Duda's preliminary assessment that this explosion was most likely the result of a Ukrainian air defense missile that unfortunately landed in Poland." pic.twitter.com/oZU8WTSlsB