Αυτοκίνητο παρέσυρε τουλάχιστον 22 νεοσύλλεκτους αστυνομικούς στην Καλιφόρνια - Δείτε βίντεο

Τα τοπικά ΜΜΕ κάνουν λόγο για 25 νεκρούς - Σε κρίσιμη κατάσταση πέντε από τους αστυνομικούς - Ο οδηγός υποβλήθηκε σε αλκοτέστ αλλά δεν διαπιστώθηκε ότι ήταν υπό την επήρεια μέθης.

Ένας νεαρός που οδηγούσε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας παρέσυρε με το αυτοκίνητό του τουλάχιστον 22 νεοσύλλεκτους αστυνομικούς που είχαν βγει για πρωινή άσκηση σε δρόμο της πόλης Γουίτιερ, στην πολιτεία της Καλιφόρνια. Τα τοπικά ΜΜΕ κάνουν λόγο για 25 νεκρούς.

Η ξέφρενη πορεία του αυτοκινήτου σταμάτησε σε πυλώνα ηλεκτροδότησης, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί επίσης ο 22χρονος οδηγός.

🚨#BREAKING: Car rams into sherif recruits out for morning run in Whittier, #California; mass casualty incident declared pic.twitter.com/m5oVcWfFCH — Breaking News 24/7 (@Worldsource24) November 16, 2022

«Συνολικά, 23 άνθρωποι τραυματίστηκαν. Πέντε εξ αυτών νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση», ανέφερε η πυροσβεστική υπηρεσία του Λος Άντζελες σε ανάρτηση που έκανε στο Twitter.

Ο οδηγός, ο οποίος νοσηλεύεται φρουρούμενος, υποβλήθηκε σε αλκοτέστ αλλά δεν διαπιστώθηκε ότι ήταν υπό την επήρεια μέθης.

A total of 22 L.A. County Sheriff's Department recruits were on a run as part of a training exercise when a 22-year-old driver going the wrong way crashed into the group in Whittier, authorities said. The latest: https://t.co/Q8ARUN2sGc pic.twitter.com/hrq3v3jEON — ABC7 Eyewitness News (@ABC7) November 16, 2022

Σύμφωνα με ανακοίνωση της τοπικής αστυνομίας το περιστατικό έγινε κατά τη διάρκεια τρεξίματός τους ενώ εκπαιδεύονταν. «Υπήρξαν πολλαπλοί τραυματισμοί και όλα τα θύματα μεταφέρθηκαν σε τοπικά νοσοκομεία για περαιτέρω νοσηλεία. Προς το παρόν, είναι άγνωστη η σοβαρότητα των τραυματισμών τους. Ο οδηγός του οχήματος που χτύπησε τους νεοσύλλεκτους συνελήφθη εν αναμονή περαιτέρω έρευνας.Δεν υπάρχουν επιπλέον διαθέσιμες πληροφορίες αυτήν τη στιγμή. Προσευχόμαστε για την ανάρρωση όλων των νεοσύλλεκτων», αναφέρεται χαρακτηριστικά στην ανάρτησή της.

Οι σκέψεις μας είναι με εκείνους που επηρεάστηκαν από τα γεγονότα του πρωινού περιστατικού που αφορούσαν τους νεοσύλλεκτους. Περιμένουμε περισσότερες πληροφορίες για την κατάστασή τους και ευχόμαστε σε όλους γρήγορη ανάρρωση, αναφέρει με ανάρτησή της στο twitter η αστυνομία του Λος Άντζελες.

Our thoughts are with those impacted by this morning's events involving the Sheriff's Recruits. As we await more information on their conditions, we are wishing everyone a quick recovery. — LAPD HQ (@LAPDHQ) November 16, 2022

Πηγή: Skai.gr, ΑΠΕ-ΜΠΕ

