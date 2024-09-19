Στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ βρέθηκε το πρωί της Πέμπτης η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Θεοδώρα Τζάκρη, η οποία σχολίασε τον «εμφύλιο» στην Κουμουνδούρου με την καθαίρεση του Στέφανου Κασσελάκη, καθώς και τις καταγγελίες για bullying.

«Νομίζω το είπε και ο ίδιος ο κ. Κασσελάκης ότι θα είναι παρών στην εκλογική μας διαδικασία και με την ανάρτηση που έκανε τις προάλλες στα social media, αλλά και με τη χθεσινή του διαρροή», δήλωσε αρχικά η κ. Τζάκρη, χαρακτηρίζοντας «μπαγιάτικο σταλινισμό» τις προσπάθειες να εμποδιστεί η υποψηφιότητά του, πράγμα που προκαλεί αποτροπιασμό. «Όταν ο κόσμος βλέπει έναν χαρτοκλέφτη να πειράζει την τράπουλα, πιστεύετε το επευφημεί;» σχολίασε χαρακτηριστικά.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

«Όποιος θεωρεί ότι πραγματικά υφίσταται bullying, να πάει στον Εισαγγελέα»

Ως προς τις προϋποθέσεις για τις υποψηφιότητες, η ίδια επισήμανε πως το λευκό ποινικό μητρώο που εκείνη πρότεινε συνιστά «πολιτειακή υποχρέωση», χωρίς να αφορά επ' ουδενί τους Νίκο Παππά και Παύλο Πολάκη, ενώ για τις καταγγελίες από τους Κατερίνα Νοτοπούλου και Γιάννη Ραγκούση περί bullying είπε:

«Όποιος θεωρεί ότι πραγματικά υφίσταται bullying, μπορεί να πάει στον Εισαγγελέα. Δεν είδα κανέναν να πηγαίνει. Το να μιλάει ο κ. Ραγκούσης για bullying με ξεπερνά, ξέρει αυτός. Από κει και πέρα, εκείνος που υφίσταται το μεγαλύτερο bullying είναι ο ίδιος ο Στέφανος Κασσελάκης. Δεν νομίζω ότι υπάρχει χειρότερο από το να σου λένε φύγε ενώ έχεις εκλεγεί. Για τα άλλα περιστατικά δεν τα γνωρίζω. Από πότε όμως είναι bullying να μας στέλνει ένας πολιτικός αρχηγός μηνύματα να λέμε καλά λόγια για αυτόν; Ξέρουμε τι σημαίνει η λέξη bullying;».

Απαντώντας στην κ. Τζάκρη μέσω του ΣΚΑΪ 100,3, ο Γιάννης Ραγκούσης είπε: «Δεν θα την αφήσω ατιμώρητη για αυτή την αστειότητα. Απαιτώ και την προκαλώ να πει δημόσια τι εννοεί και να υποστεί τις συνέπειες». Παράλληλα, έκανε λόγο για αδιανόητη λάσπη.

Παράλληλα, η κ. Τζάκρη δεν παρέλειψε να εξαπολύσει τα «πυρά» της και κατά του Χρήστου Σπίρτζη, λέγοντας πως «όσο υπάρχουν άτομα σαν εκείνον που λένε όσα λένε, τόσο θα διογκώνεται η άποψη του κόσμου εναντίον όσων κατέθεσαν μομφή στον Στέφανο Κασσελάκη».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.