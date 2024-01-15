Κίνα: Συνελήφθη πρώην πρόεδρος του τραπεζικού κολοσσού Everbright

Πρώην πρόεδρος του κρατικού κολοσσού του τραπεζικού τομέα Everbright τέθηκε επισήμως υπό κράτηση μετά τη σύλληψή του καθώς τον βαραίνουν υποψίες για διαφθορά και δωροληψία, ανακοίνωσαν σήμερα οι αρχές της Κίνας.

Μετά την ολοκλήρωση έρευνας επιτροπής κατά της διαφθοράς, το πόρισμα της οποίας διαβιβάστηκε στην εισαγγελία, αυτή η τελευταία ανέφερε σε ανακοίνωσή της πως διέταξε «τις τελευταίες μέρες» τη σύλληψη του Τανγκ Σουανγκνίνγκ, του πρώην προέδρου του διοικητικού συμβουλίου του ομίλου.

Ο κ. Τανγκ, 69 ετών, διαγράφτηκε από το κινεζικό Κομμουνιστικό Κόμμα νωρίτερα αυτόν τον μήνα, για σοβαρές παραβιάσεις, καθώς η εκστρατεία κατά της διαφθοράς στον χρηματοοικονομικό τομέα μοιάζει να επιταχύνεται.

Ο πρώην πρόεδρος της Everbright είχε διατελέσει αντιπρόεδρος του κινεζικού εποπτικού φορέα για τον τραπεζικό τομέα προτού αναλάβει τη θέση στον όμιλο, το 2007. Αποχώρησε από αυτόν το 2017.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

