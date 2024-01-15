Τη Ρωσία θα επισκεφτεί η ΥΠΕΞ της Βόρειας Κορέας για την εμβάθυνση των οικονομικών και στρατιωτικών σχέσεων

Η υπουργός Εξωτερικών της Βόρειας Κορέας Τσόε Σον Χούι βρίσκεται στη Ρωσία αυτή την εβδομάδα για συνομιλίες με τον ομόλογό της Σεργκέι Λαβρόφ καθώς οι δύο χώρες εμβαθύνουν τις οικονομικές, πολιτικές και στρατιωτικές σχέσεις τους.

Η Τσόε έφθασε χθες, Κυριακή, στη Μόσχα και την υποδέχθηκαν αξιωματούχοι του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών και της βορειοκορεατικής πρεσβείας, μετέδωσε σήμερα το κρατικό βορειοκορεατικό πρακτορείο ειδήσεων KCNA.

Καθώς η διεθνής απομόνωση της Ρωσίας έχει αυξηθεί εξαιτίας του πολέμου της στην Ουκρανία, αναλυτές λένε πως η Μόσχα αποδίδει αυξανόμενη αξία στις σχέσεις της με τη Βόρεια Κορέα.

Από την πλευρά της Βόρειας Κορέας, οι σχέσεις με τη Ρωσία δεν ήταν ανέκαθεν τόσο θερμές όσο ήταν επί Σοβιετικής Ένωσης, όμως η χώρα αποκομίζει οφέλη από την ανάγκη της Μόσχας για φίλους.

Η Βόρεια Κορέα προχώρησε χθες, Κυριακή, στη δοκιμή ενός νέου υπερηχητικού πυραύλου με στερεά καύσιμα και μεσαίο βεληνεκές, μετέδωσε το KCNA, σε μια κίνηση που καταδικάσθηκε από τις Ηνωμένες Πολιτείες, τη Νότια Κορέα και την Ιαπωνία.

Η επίσκεψη της Τσόε πρόκειται να διαρκέσει μέχρι μεθαύριο, Τετάρτη, ανακοινώθηκε από το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών. Πραγματοποιείται ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες και οι σύμμαχοί τους κατηγορούν τη Μόσχα ότι εκτοξεύει βορειοκορεατικής κατασκευής βαλλιστικούς πυραύλους και άλλα όπλα εναντίον στόχων στην Ουκρανία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

