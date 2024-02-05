Εκλογές στο Ελ Σαλβαδόρ: Οι κάλπες έκλεισαν

Τα εκλογικά τμήματα έκλεισαν χθες Κυριακή το απόγευμα (σ.σ. στη 01:00 σήμερα ώρα Ελλάδας) στο Ελ Σαλβαδόρ και η χώρα της κεντρικής Αμερικής περιμένει να μάθει αν η ιλιγγιώδης δημοτικότητα του προέδρου Ναγίμπ Μπουκέλε (90% θετικές γνώμες) θα του εξασφαλίσει την επανεκλογή του από τον πρώτο γύρο και την ευρεία πλειοψηφία της παράταξής του στο κοινοβούλιο, όπως επιδιώκει ο νεαρός αρχηγός του κράτους «σε άδεια» από το αξίωμα.

Κάπου 6,2 εκατ. ψηφοφόροι, εκ των οποίων περίπου 741.000 είναι κάτοικοι εξωτερικού —στη μεγάλη πλειονότητά τους ζουν στις ΗΠΑ—, καλούνταν να εκφραστούν σε αυτές τις ταυτόχρονες προεδρικές και βουλευτικές εκλογές.

Κανένας από τους πέντε υποψήφιους της αντιπολίτευσης δεν έφθανε καν το 5% των προθέσεων ψήφου, κατά πρόσφατες δημοσκοπήσεις.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

