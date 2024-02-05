Η κατάργηση της χρηματοδότησης της υπηρεσίας του ΟΗΕ για τους Παλαιστίνιους πρόσφυγες (Unrwa) θα ήταν "ταυτόχρονα δυσανάλογη και επικίνδυνη" και "θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο εκατοντάδες χιλιάδες ζωές", δήλωσε την Κυριακή ο επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας.

"Η υπηρεσία έλαβε άμεσα μέτρα και άρχισε έρευνα" μετά τις κατηγορίες του Ισραήλ σε βάρος εργαζομένων της για εμπλοκή στην επίθεση της 7ης Οκτωβρίου, δήλωσε ο Ζοζέπ Μπορέλ σε άρθρό του σε ένα ιστολόγιο.

"Οι καταγγελίες σε βάρος του προσωπικού της Unrwa είναι σοβαρές και κανένας υπεύθυνος δεν πρέπει να μείνει ατιμώρητος. Ωστόσο, η αντίδραση της Unrwa ήταν άμεση και οι συμβάσεις των μελών του προσωπικού που κατηγορούνται καταγγέλθηκαν", πρόσθεσε.

Σε απάντηση στις ισραηλινές κατηγορίες, δώδεκα χώρες, εκ των οποίων μεγάλες δωρήτριες όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Γερμανία, η Βρετανία και η Σουηδία, ανακοίνωσαν ότι αναστέλλουν τη χρηματοδότησή τους προς την υπηρεσία, η οποία ανακοίνωσε ότι κινδυνεύει να σταματήσει τις δραστηριότητές της "έως το τέλος Φεβρουαρίου".

Η ΕΕ είχε ζητήσει έλεγχο της λειτουργίας της Unrwa, διευκρινίζοντας ότι θα αποφασίσει για την αναστολή της χρηματοδότησής της με βάση το αποτέλεσμα της έρευνας που έχει αρχίσει ο ΟΗΕ.

Ο Μπορέλ δηλώνει "πεπεισμένος ότι (η έρευνα) θα ολοκληρωθεί με την έναρξη ανεξάρτητης εξωτερικής έρευνας πριν την καταβολή της προσεχούς πληρωμής από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο τέλος του μήνα".

"Η Unrwa παίζει κύριο ρόλο στην παροχή βοήθειας σε περισσότερους από 1,1 εκατομμύριο ανθρώπους στη Γάζα που υποφέρουν από καταστροφικό λιμό και επιδημίες", τόνισε ο Μπορέλ.

"Η κατάργηση της χρηματοδότησης της υπηρεσίας θα έθετε σε κίνδυνο εκατοντάδες χιλιάδες ζωές", προειδοποίησε.

"Σήμερα, τα κεφάλαια που έχουν ανασταλεί ανέρχονται σε "περισσότερα από 440 εκατομμύρια δολάρια, δηλαδή σχεδόν τα μισά από τα αναμενόμενα έσοδα της υπηρεσίας το 2024, θέτοντας έτσι σε κίνδυνο την ίδια την ύπαρξή της", τόνισε ο Μπορέλ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.