Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Άντονι Μπλίνκεν αναχώρησε χθες Κυριακή για τη Μέση Ανατολή, με την επιδίωξη να συνεισφέρει να προχωρήσουν οι διαπραγματεύσεις για την κήρυξη ανακωχής στη Λωρίδα της Γάζας με αντάλλαγμα την απελευθέρωση ισραηλινών ομήρων.

Το πέμπτο ταξίδι του στην περιοχή αφότου ξέσπασε ο πόλεμος Ισραήλ/Χαμάς την 7η Οκτωβρίου ξεκινά με φόντο την κατακόρυφη κλιμάκωση της έντασης μετά τους αμερικανικούς βομβαρδισμούς εναντίον παρατάξεων προσκείμενων στο Ιράν στο έδαφος του Ιράκ και της Συρίας, καθώς και εναντίον των ανταρτών Χούθι στην Υεμένη.

Ο κ. Μπλίνκεν θα περιοδεύσει στη Σαουδική Αραβία, στο Κατάρ, στην Αίγυπτο, στο Ισραήλ και στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, σύμφωνα με τις υπηρεσίες του.

Παρότι λένε πως συνεχίζουν να υποστηρίζουν «το δικαίωμα του Ισραήλ να αμύνεται», οι ΗΠΑ δεν κρύβουν την εντεινόμενη δυσαρέσκειά τους έναντι της κυβέρνησης του ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου, ορισμένα μέλη της οποία επικρίνουν σκληρά τον αμερικανό πρόεδρο Τζο Μπάιντεν, όπως ιδίως ο ακροδεξιός υπουργός Εθνικής Ασφαλείας Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ.

Η Ουάσιγκτον επέβαλε, κάτι μάλλον σπάνιο, κυρώσεις εναντίον εποίκων που χαρακτηρίζει εξτρεμιστές, προσάπτοντάς τους σειρά φονικών επιθέσεων εναντίον Παλαιστινίων στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, όπου ο αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν θεωρεί πως η κατάσταση είναι «αφόρητη».

Οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται για να κηρυχθεί δεύτερη εκεχειρία, μεγαλύτερης διάρκειας από αυτήν μιας εβδομάδας στα τέλη Νοεμβρίου, που επέτρεψε την απελευθέρωση εκατό και πλέον ομήρων που κρατούνταν στη Λωρίδα της Γάζας με αντάλλαγμα την αποφυλάκιση παλαιστινίων κρατουμένων από το Ισραήλ.

Περισσότερη ανθρωπιστική βοήθεια (;)

Αντιπρόσωποι του Κατάρ, της Αιγύπτου, του Ισραήλ και των ΗΠΑ συναντήθηκαν το τελευταίο σαββατοκύριακο του Ιανουαρίου στο Παρίσι προκειμένου να συζητήσουν πρόταση για την κήρυξη της δεύτερης «παύσης».

Προβλέπει ανακωχή έξι εβδομάδων, την απελευθέρωση 200 ως 300 Παλαιστινίων που είναι φυλακισμένοι στο Ισραήλ και σε αντάλλαγμα την απελευθέρωση 35 ως 40 ομήρων, σύμφωνα με πηγή του AFP στη Χαμάς, κίνημα που το Ισραήλ, οι ΗΠΑ και η ΕΕ χαρακτηρίζουν «τρομοκρατική» οργάνωση.

Την περασμένη Δευτέρα, έπειτα από συνάντησή του με τον πρωθυπουργό του Κατάρ, τον Μοχάμεντ μπιν Άμπντουλ Ραχμάν αλ Θάνι, ο κ. Μπλίνκεν μίλαγε για «αληθινή ελπίδα» ως προς το ζήτημα αυτό.

Όμως «το μπαλάκι βρίσκεται στο γήπεδο της Χαμάς», σχολίασε χθες Κυριακή ο Τζέικ Σάλιβαν, ο σύμβουλος εθνικής ασφαλείας της προεδρίας των ΗΠΑ.

Σύμφωνα με τις ισραηλινές αρχές, στον θύλακο εξακολουθούν να βρίσκονται 132 όμηροι, οι 28 από τους οποίους όμως πιστεύεται ότι είναι νεκροί.

Στο Ισραήλ, ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας αναμένεται να ασκήσει επίσης πίεση για να αυξηθούν οι παραδόσεις τροφίμων, νερού και φαρμάκων στη Λωρίδα της Γάζας, που έχει υποστεί πελώριες καταστροφές έπειτα από σχεδόν τέσσερις μήνες εντατικών ισραηλινών βομβαρδισμών.

«Θα συγκαταλέγεται στις βασικές προτεραιότητες όταν θα έχει συνομιλίες με την ισραηλινή κυβέρνηση», ανέφερε ο κ. Σάλιβαν, σύμφωνα με τον οποίο «οι ανάγκες του παλαιστινιακού πληθυσμού βρίσκονται στην καρδιά» των αμερικανικών μεσολαβητικών προσπαθειών.

Ο κ. Μπλίνκεν αναμένεται να αρχίσει τη νέα περιοδεία του επισκεπτόμενος σήμερα τη Σαουδική Αραβία.

Αναμένεται να συναντηθεί με τον πρίγκιπα διάδοχο Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν, τον de facto ηγέτη του βασιλείου, καθώς η Ουάσιγκτον καταβάλλει προσπάθειες προκειμένου να ξαναρχίσουν οι συνομιλίες περί ενδεχόμενης εξομάλυνσης των σχέσεων μεταξύ του Ριάντ και το Ισραήλ, οι οποίες ανεστάλησαν μετά το ξέσπασμα του πολέμου.

Στις αρχές Ιανουαρίου, στη Σαουδική Αραβία, ο κ. Μπλίνκεν είχε μιλήσει περί «ξεκάθαρου συμφέροντος» στην επιδίωξη του στόχου αυτού, που πάντως το Ριάντ συναρτά με το τέλος του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας και τη δημιουργία παλαιστινιακού κράτους.

Ο πόλεμος ξέσπασε την 7η Οκτωβρίου, με έναυσμα την άνευ προηγουμένου επίθεση του στρατιωτικού βραχίονα της Χαμάς σε νότιους τομείς της ισραηλινής επικράτειας, στην οποία έχασαν τη ζωή τους τουλάχιστον 1.160 άνθρωποι, στην πλειονότητά τους άμαχοι, σύμφωνα με απολογισμό του Γαλλικού Πρακτορείου βασισμένο σε επίσημα ισραηλινά δεδομένα.

Σε αντίποινα, η ισραηλινή πολιτικοστρατιωτική ηγεσία ορκίστηκε να «εξαλείψει» τη Χαμάς κι εξαπέλυσε στρατιωτικές επιχειρήσεις στις οποίες έχουν σκοτωθεί τουλάχιστον 27.238 άνθρωποι, στη μεγάλη πλειονότητά τους γυναίκες και παιδιά, σύμφωνα με τον πιο πρόσφατο απολογισμό των θυμάτων που δημοσιοποίησε το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα χθες Κυριακή.

Πάνω από 1,3 εκατ. κάτοικοι της Λωρίδας της Γάζας —ή με άλλα λόγια ο μισός και πλέον πληθυσμός της— έχουν καταφύγει στη Ράφα, στο νότιο τμήμα του παλαιστινιακού θυλάκου, σύμφωνα με τον ΟΗΕ, στριμωγμένοι στην περιοχή των συνόρων με την Αίγυπτο, απειλούμενοι από τις ισραηλινές στρατιωτικές επιχειρήσεις, τον λιμό και της επιδημίες εν μέσω χειμώνα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

