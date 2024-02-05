Φιντάν: Η Άγκυρα θα προμηθεύσει μη επανδρωμένα αεροσκάφη στην Αίγυπτο

Η Τουρκία συμφώνησε να προμηθεύσει μαχητικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη στην Αίγυπτο, την οποία ο πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν αναμένεται να επισκεφθεί σύντομα, επισφραγίζοντας τη συμφιλίωση των δύο χωρών, ανακοίνωσε χθες Κυριακή ο επικεφαλής της τουρκικής διπλωματίας.
"Η διαδικασία εξομάλυνσης έχει ολοκληρωθεί σε μεγάλο βαθμό. Οι σχέσεις (μεταξύ των δύο χωρών) είναι σημαντικές για την ασφάλεια και το εμπόριο στην περιοχή", υπογράμμισε ο Χακάν Φιντάν σε τηλεοπτική συνέντευξη.
"Κάναμε συμφωνία να τους εφοδιάσουμε με μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα", δήλωσε ο Τούρκος υπουργός. "Πρέπει να έχουμε σοβαρές σχέσεις με την Αίγυπτο για την ασφάλεια στη Μεσόγειο".
Σύμφωνα με το τουρκικό πρακτορείο ειδήσεων Anka, η επίσκεψη του Ερντογάν στην Αίγυπτο αναμένεται να πραγματοποιηθεί στις 14 Φεβρουαρίου.
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.