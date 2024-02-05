Φιντάν: Η Άγκυρα θα προμηθεύσει μη επανδρωμένα αεροσκάφη στην Αίγυπτο

Η Τουρκία συμφώνησε να προμηθεύσει μαχητικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη στην Αίγυπτο, την οποία ο πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν αναμένεται να επισκεφθεί σύντομα, επισφραγίζοντας τη συμφιλίωση των δύο χωρών, ανακοίνωσε χθες Κυριακή ο επικεφαλής της τουρκικής διπλωματίας.

"Η διαδικασία εξομάλυνσης έχει ολοκληρωθεί σε μεγάλο βαθμό. Οι σχέσεις (μεταξύ των δύο χωρών) είναι σημαντικές για την ασφάλεια και το εμπόριο στην περιοχή", υπογράμμισε ο Χακάν Φιντάν σε τηλεοπτική συνέντευξη.

"Κάναμε συμφωνία να τους εφοδιάσουμε με μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα", δήλωσε ο Τούρκος υπουργός. "Πρέπει να έχουμε σοβαρές σχέσεις με την Αίγυπτο για την ασφάλεια στη Μεσόγειο".

Σύμφωνα με το τουρκικό πρακτορείο ειδήσεων Anka, η επίσκεψη του Ερντογάν στην Αίγυπτο αναμένεται να πραγματοποιηθεί στις 14 Φεβρουαρίου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

