Έκλεψαν... τη σορό του μαφιόζου Junior Roldán από νεκροταφείο της Κολομβίας Κόσμος 15:07, 14.09.2023

Την περασμένη Τρίτη εργάτες βρήκαν μια πύλη στο νεκροταφείο ανοιχτή και όταν έψαξαν τον χώρο παρατήρησαν ότι ο θάλαμος που ήταν η σορός του ήταν άδεια