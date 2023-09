Μαρόκο: Σχεδόν 3.000 οι νεκροί - Εξανεμίζονται οι ελπίδες για επιζώντες - Δείτε βίντεο

Εξανεμίζονται οι ελπίδες για την ανεύρεση επιζώντων από τον σεισμό στο Μαρόκο. Αν και οι ομάδες διάσωσης και έρευνας εξακολουθούν να ψάχνουν στα ερείπια, ο αριθμός των νεκρών αυξάνεται.

Την μεγαλύτερη πρόκληση αποτελούν οι αποκλεισμένοι δρόμοι που εμποδίζουν την πρόσβαση στις περιοχές που έχουν πληγεί περισσότερο σε απομακρυσμένα χωριά, σε αγροτικές και ορεινές περιοχές.

Σχεδόν 3.000 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στον σεισμό που έπληξε το Μαρόκο την Παρασκευή.

Το χρονικό όριο των 72 ωρών έχει ξεπεραστεί πλέον αν και σε ορισμένες περιπτώσεις εντοπίζονται επιζώντες πολύ πέρα από αυτήν την περίοδο.

Ο αριθμός των νεκρών ανέρχεται αυτή τη στιγμή στους 2.901, σύμφωνα με το Υπουργείο Εσωτερικών του Μαρόκου ενώ στους 5.530 είναι οι τραυματίες από τον πιο φονικό σεισμό της χώρας από το 1960 και τον ισχυρότερο από το 1900.

Marakach old city before and after the devastating earthquake that hits Morocco, pray for 🇲🇦 #Moroccoearthquake pic.twitter.com/TLPX1aU0qM