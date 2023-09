Σορός γυναίκας εντοπίστηκε στη θαλάσσια περιοχή στην Παραλία Θεοτόκο νότια του Πηλίου Ελλάδα 17:51, 08.09.2023 linkedin

Σύμφωνα με το Λιμενικό, η σορός περισυνελέγη από στελέχη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και έχει μεταφερθεί στο Κέντρο Υγείας Αργαλαστής