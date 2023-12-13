Για «ιστορική μέρα» έκανε λόγο ο παλαιστίνιος πρεσβευτής στα Ηνωμένα Έθνη, αναφερόμενος στην έγκριση με πολύ ευρεία πλειοψηφία χθες Τρίτη ψηφίσματος το οποίο καλεί να κηρυχθεί άμεσα κατάπαυση του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας, εξέλιξη που όπως τόνισε στέλνει «ισχυρό μήνυμα».

«Είναι καθήκον όλων μας να συνεχίσουμε σε αυτόν τον δρόμο, ώσπου να μπορέσουμε να επιτύχουμε το τέλος αυτής της επίθεσης εναντίον του λαού μας», είπε στον Τύπο ο Ριάντ Μανσούρ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

