Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Έκκληση ΟΗΕ να κηρυχθεί κατάπαυση του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας: Για «ιστορική μέρα» μιλά ο Παλαιστίνιος πρεσβευτής

Ψήφισμα που ζητεί "άμεση κατάπαυση του πυρός" στη Λωρίδα της Γάζας για ανθρωπιστικούς λόγους, ενέκρινε με συντριπτική πλειοψηφία η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ

United Nations Israel Palestinians

Για «ιστορική μέρα» έκανε λόγο ο παλαιστίνιος πρεσβευτής στα Ηνωμένα Έθνη, αναφερόμενος στην έγκριση με πολύ ευρεία πλειοψηφία χθες Τρίτη ψηφίσματος το οποίο καλεί να κηρυχθεί άμεσα κατάπαυση του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας, εξέλιξη που όπως τόνισε στέλνει «ισχυρό μήνυμα».

«Είναι καθήκον όλων μας να συνεχίσουμε σε αυτόν τον δρόμο, ώσπου να μπορέσουμε να επιτύχουμε το τέλος αυτής της επίθεσης εναντίον του λαού μας», είπε στον Τύπο ο Ριάντ Μανσούρ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: ΟΗΕ Λωρίδα της Γάζας πόλεμος
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
4 0 Bookmark