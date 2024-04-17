Έκκληση για βοήθεια σε θέματα ενέργειας και αντιαεροπορικής άμυνας απηύθυνε ο Ζελένσκι στους ευρωπαίους ηγέτες

Δραματική έκκληση για την ευρωπαϊκή στήριξη σε θέματα ενέργειας και αντιαεροπορικής άμυνας απηύθυνε ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, μιλώντας μέσω βιντεοσύνδεσης στη σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, αφήνοντας παράλληλα αιχμές ότι η Ουκρανία δεν έχει την ίδια προστασία με το Ισραήλ.

«Εδώ στην Ουκρανία, σε μέρος της Ευρώπης, δυστυχώς δεν έχουμε το επίπεδο άμυνας που είδαμε όλοι στη Μέση Ανατολή πριν από λίγες ημέρες. Όταν, χάρη στη συνδυασμένη δύναμη των συμμάχων, κατάφεραν να καταρρίψουν σχεδόν όλους τους πυραύλους και τα drones που επιτέθηκαν στο Ισραήλ», δήλωσε ο Ζελένσκι. «Πρέπει να προστατεύσουμε την Ευρώπη από βαλλιστικούς πυραύλους και Shaheds (σ.σ. drones), από πυραύλους κρουζ και βόμβες, όπως συνέβη στον ουρανό του Ισραήλ και άλλων χωρών της περιοχής», ανέφερε στη συνέχεια, τονίζοντας ότι «ο ουρανός της Ουκρανίας και ο ουρανός των γειτόνων μας αξίζουν την ίδια ασφάλεια».

Ο Ζελένσκι ευχαρίστησε τη Γερμανία και τον Καγκελάριο Σολτς για την απόφαση να στείλει ένα επιπλέον σύστημα Patriot και πυραύλους για την αντιαεροπορική άμυνα στην Ουκρανία. Επέμεινε, ωστόσο, ότι η Ουκρανία έχει μεγαλύτερη ανάγκη βοήθειας, τονίζοντας ότι η Ρωσία έχει ήδη καταστρέψει σημαντικές ενεργειακές υποδομές (φράγματα και εξοπλισμούς υδροηλεκτρικών σταθμών, καθώς και υποδομές φυσικού αερίου). Τόνισε επίσης ότι η Ρωσία συνεχίζει τον εκβιασμό και «παίζει» με την ασφάλεια του πυρηνικού σταθμού της Ζαπορίζια, ενώ απειλεί τις υποδομές κι άλλων πυρηνικών σταθμών. «Αυτό μπορεί να σταματήσει μόνο με την αντιαεροπορική άμυνα - από συγκεκριμένα συστήματα όπως τα Patriot, IRIS-T, SAMP-T, NASAMS… Συστήματα που έχετε. Χρειάζονται στην Ουκρανία αυτήν τη στιγμή», δήλωσε ο Ζελένσκι, προσθέτοντας ότι επιπλέον χρειάζονται όπλα για τους Ουκρανούς στρατιώτες, βλήματα πυροβολικού, οχήματα, μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας κάλεσε τους ευρωπαίους ηγέτες να επιταχύνουν τις υποσχέσεις τους, όσον αφορά τα βλήματα πυροβολικού και τις συμφωνίες για την κοινή παραγωγή όπλων και πυρομαχικών, γιατί αυτό αντικατοπτρίζεται στο μέτωπο του πολέμου και στους Ουκρανούς στρατιώτες που «πρέπει ακόμη, δυστυχώς, να περιμένουν».

Επιπλέον, ο Ζελένσκι ανέφερε ότι η Ουκρανία χρειάζεται «συγκεκριμένη υποστήριξη» σε θέματα ενέργειας, προκειμένου να αποκατασταθεί η παραγωγή και η διανομή ηλεκτρικής ενέργειας μετά τα ρωσικά χτυπήματα, ενώ ευχαρίστησε για την «απτή βοήθεια» των ευρωπαίων με εξοπλισμό.

Τέλος, ο Ζελένσκι είπε ότι ο λαός της Ουκρανίας χρειάζεται και την πολιτική στήριξη της ΕΕ όσον αφορά την ενταξιακή πορεία της χώρας, λέγοντας ότι «ο Ιούνιος θα ήταν η κατάλληλη στιγμή για να ξεκινήσουν ουσιαστικά οι διαπραγματεύσεις», να υιοθετηθεί ένα διαπραγματευτικό πλαίσιο και να ξεκινήσει η πρώτη διακυβερνητική διάσκεψη.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

