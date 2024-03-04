Έκκληση από την Κάμαλα Χάρις για άμεση κατάπαυση του πυρός ώστε να αμβλυνθεί η «ανθρωπιστική καταστροφή» στη Γάζα

Η Αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Κάμαλα Χάρις απηύθυνε έκκληση για άμεση κατάπαυση του πυρός στη Γάζα και πίεσε το Ισραήλ να αυξήσει τη ροή βοήθειας για να αμβλύνει αυτό που η ίδια αποκάλεσε «απάνθρωπες» συνθήκες και «ανθρωπιστική καταστροφή» μεταξύ του παλαιστινιακού λαού.

Τα σχόλια της Χάρις είναι από τα πιο έντονα που έχουν γίνει μέχρι τώρα από υψηλόβαθμο μέλος της κυβέρνησης των ΗΠΑ που καλεί το Ισραήλ να βελτιώσει τις συνθήκες στη Γάζα.

Η αντιπρόεδρος, η οποία μίλησε στη Σέλμα της Αλαμπάμα στη διάρκεια εκδήλωσης για την επέτειο της «Ματωμένης Κυριακής», όταν πολιτειακοί αστυνομικοί είχαν ξυλοκοπήσει ειρηνικούς διαδηλωτές, κάλεσε τη Χαμάς να δεχθεί μια συμφωνία για την απελευθέρωση ομήρων, με την οποία θα μπορούσε να αρχίσει κατάπαυση του πυρός 6 εβδομάδων και να επιτραπεί η είσοδος περισσότερης βοήθειας.

«Οι άνθρωποι στη Γάζα λιμοκτονούν. Οι συνθήκες είναι απάνθρωπες και η κοινή ανθρωπιά μας, μας υποχρεώνει να δράσουμε», δήλωσε η Χάρις. «Η ισραηλινή κυβέρνηση πρέπει να κάνει περισσότερα για να αυξηθεί σημαντικά η ροή βοήθειας. Δεν υπάρχουν δικαιολογίες».

«Η Χαμάς ισχυρίζεται ότι θέλει κατάπαυση του πυρός. Ε, λοιπόν, υπάρχει μια συμφωνία στο τραπέζι. Και, όπως έχουμε πει, η Χαμάς χρειάζεται να συμφωνήσει σ' αυτή τη συμφωνία», δήλωσε η Χάρις. «Ας πετύχουμε μια κατάπαυση του πυρός. Ας επανενώσουμε τους ομήρους με τις οικογένειές τους. Και ας παράσχουμε άμεση ανακούφιση στο λαό της Γάζας».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

