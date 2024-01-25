Έκκληση στον Κυβερνήτη της Αλαμπάμα να σταματήσει την εκτέλεση του Κένεθ Σμιθ (Kenneth Smith) με άζωτο «πριν να είναι πολύ αργά» απηύθυνε σήμερα, λίγες ώρες πριν την εκτέλεση της θανατικής ποινής – η Διεθνής Αμνηστία των ΗΠΑ.

«Η θανατική ποινή είναι η απόλυτη σκληρή, απάνθρωπη και ταπεινωτική τιμωρία και προτρέπουμε την Κυβερνήτη της Αλαμπάμα Κέι Άιβι να χρησιμοποιήσει τη δύναμη της επιείκειας για να σταματήσει την εκτέλεση του Κένεθ Σμιθ πριν να είναι πολύ αργά» αναφέρει η οργάνωση.

"The death penalty is the ultimate cruel, inhuman, and degrading punishment, and we urge Alabama Governor Kay Ivey to use her clemency power to stop the execution of Kenneth Smith before it’s too late."https://t.co/zTXWd7Bl1B — Amnesty International USA (@amnestyusa) January 25, 2024

Ο 58χρονος Αμερικανός θανατοποινίτης θα εκτελεστεί με καθαρό άζωτο αφού έχασε τις προσφυγές της τελευταίας στιγμής.

Η Αλαμπάμα θα γίνει η πρώτη πολιτεία που θα εκτελέσει θανατοποινίτη με αυτόν τον τρόπο και έχει ξεσηκώσει θύελλα αντιδράσεων παγκοσμίως.

«Η Αλαμπάμα θα πρέπει να σταματήσει την εκτέλεση του Σμιθ και να καταργήσει εντελώς τη θανατική ποινή» αναφέρει και το Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΗRW) τονίζοντας ότι η εκτέλεση με άζωτο είναι μία μέθοδος που δεν βασίζεται σε κανένα επιστημονικό στοιχείο.

Kenneth Smith will be the first human being in the United States put to death using nitrogen gas, a method that is not based on any scientific evidence.



Alabama should stop Smith’s execution and scrap the death penalty completely. https://t.co/z5uFxl74f4 pic.twitter.com/vrD93v7rfc — Human Rights Watch (@hrw) January 24, 2024

Ο ΟΗΕ έχει ήδη εκφράσει την ανησυχία του ότι η εκτέλεση με άζωτο - που δεν δεν έχει δοκιμαστεί ποτέ πριν - ενδέχεται να συνιστά «βασανιστήριο» για τον μελλοθάνατο.

Σε αυτού του είδους τις εκτελέσεις ο θάνατος προκαλείται από υποξία του αζώτου, αντικαθιστώντας το οξυγόνο που εισπνέει ο θανατοποινίτης με άζωτο.

Ο Σμιθ έχει καταδικαστεί σε θάνατο για φόνο επί πληρωμή που διέπραξε το 1988.

Η εκτέλεσή του με τη χορήγηση φονικής ένεσης τον Νοέμβριο του 2022 ακυρώθηκε την τελευταία στιγμή καθώς απέτυχαν όλες προσπάθειες που έγιναν για να του χορηγηθεί το φάρμακο ενδοφλέβια. Πρόκειται για έναν από τους δύο ανθρώπους που είναι ζωντανοί στις ΗΠΑ έπειτα από αποτυχημένες εκτελέσεις.

Γιατί καταδικάστηκε

Το 1988 ένας άνδρας είχε προσλάβει τον Σμιθ και έναν ακόμη για να σκοτώσουν τη σύζυγό του. Παρά την αυτοκτονία του άνδρα, οι αρχές εντόπισαν τους δύο δράστες του φόνου.

Ο Σμιθ καταδικάστηκε σε πρώτο βαθμό σε θάνατο, ποινή που ακυρώθηκε στο εφετείο. Στη δεύτερη δίκη του το 1996 κρίθηκε και πάλι ένοχος για ανθρωποκτονία, όμως οι ένορκοι ήταν διχασμένοι για την ποινή που θα έπρεπε να του επιβληθεί: 11 από τους 12 είχαν προτείνει ισόβια κάθειρξη. Αγνοώντας την πρότασή τους ο δικαστής επέλεξε να του επιβάλει την εσχάτη των ποινών, κάτι που ήταν νόμιμο εκείνη την εποχή, αλλά πλέον απαγορεύεται σε όλες τις ΗΠΑ.

Βασιζόμενοι σε αυτό το γεγονός, οι δικηγόροι του Σμιθ προσέφυγαν στο Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ σε μια προσπάθεια να αναβληθεί η εκτέλεσή του, αλλά το δικαστήριο απέρριψε το αίτημά τους.

Οι περισσότερες εκτελέσεις στις ΗΠΑ γίνονται με τη χρήση μεγάλων δόσεων βαρβιτουρικών, αλλά κάποιες πολιτείες δυσκολεύονται να αποκτήσουν τα φάρμακα αυτά διότι η ΕΕ απαγορεύει στις φαρμακευτικές εταιρείες να πωλούν σκευάσματα, τα οποία μπορεί να χρησιμοποιηθούν σε εκτελέσεις.

