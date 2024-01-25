Η Βρετανία ανακοίνωσε σήμερα ότι επέβαλε κυρώσεις σε βάρος τεσσάρων Υεμενιτών, στο πλαίσιο των μέτρων για την αντιμετώπιση των επιθέσεων που εξαπολύουν οι αντάρτες Χούθι σε πλοία στην Ερυθρά Θάλασσα.
Μεταξύ εκείνων στους οποίους επιβλήθηκαν κυρώσεις είναι ο υπουργός Άμυνας των Χούθι Μοχάμεντ Νάσερ αλ Ατίφι και ο διοικητής των Ναυτικών Δυνάμεων Μουχάμαντ Φαντλ Αμπντ αλ Νάμπι.
Ο πρωθυπουργός της Βρετανίας Ρίσι Σούνακ είπε την Δευτέρα ότι η κυβέρνησή του θα προχωρήσει στην επιβολή κυρώσεων για να πλήξει εκείνους που χρηματοδοτούν τις επιθέσεις των Χούθι σε εμπορικά πλοία.
Επίσης, κυρώσεις σε τέσσερα άτομα που στήριξαν τις πρόσφατες επιθέσεις των ανταρτών στην Ερυθρά Θάλασσα επέβαλαν και οι ΗΠΑ, όπως αναφέρεται σε μια ανακοίνωση που αναρτήθηκε στον ιστότοπο του υπουργείου Οικονομικών.
