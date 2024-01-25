Βρυξέλλες: Ξεκίνησε ο «στρατηγικός διάλογος» για το μέλλον του αγροτικού κλάδου

Ξεκίνησε σήμερα στις Βρυξέλλες, μετά από πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο «στρατηγικός διάλογος» για το μέλλον του αγροτικού κλάδου, που σκοπό έχει την εξεύρεση νέων λύσεων και την επίτευξη ενός κοινού οράματος για το μέλλον του τομέα της γεωργίας και των τροφίμων στην ΕΕ, έως το καλοκαίρι του 2024.

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, είχε υποσχεθεί την έναρξη αυτού του διαλόγου, κατά την ομιλία της για την κατάσταση της Ένωσης τον περασμένο Σεπτέμβρη. Όμως η έναρξη του διαλόγου για το μέλλον της γεωργίας συμπίπτει με την περίοδο που οι αγροτικές κινητοποιήσεις εξαπλώνονται σε διάφορες χώρες της ΕΕ (Γερμανία, Πολωνία, Ρουμανία, Γαλλία, Ιταλία ), στοχεύοντας κυρίως στις προβλέψεις της Πράσινης Συμφωνίας της ΕΕ για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής.

Ο στρατηγικός διάλογος θα φέρει σε επαφή τα βασικά ενδιαφερόμενα μέρη από ολόκληρη την αγροδιατροφική αλυσίδα, συμπεριλαμβανομένων των γεωργών, των συνεταιρισμών, των επιχειρήσεων γεωργικών προϊόντων διατροφής και των αγροτικών κοινοτήτων, καθώς και μη κυβερνητικές οργανώσεις και εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών, χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και πανεπιστήμια. Το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα συμμετάσχουν επίσης στη διαδικασία.

Εντός του πρώτου εξαμήνου του 2024 θα διοργανωθούν σειρά θεματικών συνεδριάσεων, στις οποίες θα εξεταστούν οι προκλήσεις που έθεσαν οι συμμετέχοντες σ' αυτόν το στρατηγικό διάλογο για το μέλλον της γεωργίας. Για παράδειγμα, θα εξεταστεί το δίκαιο βιοτικό επίπεδο για τους γεωργούς και τις αγροτικές κοινότητες, η στήριξη της γεωργίας εντός των ορίων του οικοσυστήματος, η αξιοποίηση των τεράστιων ευκαιριών που προσφέρουν η γνώση και η τεχνολογική καινοτομία και η προώθηση ενός ακμάζοντος μέλλοντος για το σύστημα τροφίμων της ΕΕ σε έναν ανταγωνιστικό κόσμο. Τα συμπεράσματα που αναμένονται μέχρι το τέλος του καλοκαιριού, θα προετοιμάσουν το έδαφος για την επόμενη Επιτροπή και την ανάπτυξη της επόμενης Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΓΠ) που ξεκινά το 2028.

Ο προεδρεύων των συζητήσεων αυτών, που θα γίνουν κεκλεισμένων των θυρών, ο Γερμανός ακαδημαϊκός Πίτερ Στροχσνείντερ, ο οποίος ηγήθηκε μιας παρόμοιας επιτροπής στη Γερμανία, τόνισε ότι ο διάλογος θα πρέπει να επικεντρωθεί στο να βρεθεί μια ισορροπία ανάμεσα σε οικονομικά οικολογικά και κοινωνικά συμφέροντα και όχι σε σημεία έντασης.

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, εγκαινίασε σήμερα την πρώτη συνεδρίαση αυτού του φόρουμ για το μέλλον της γεωργίας, τονίζοντας τα εξής: «Είναι καιρός να επιτευχθεί νέα συναίνεση σχετικά με τα τρόφιμα και τη γεωργία μεταξύ των γεωργών, των αγροτικών κοινοτήτων και όλων των άλλων παραγόντων της αγροδιατροφικής αλυσίδας της ΕΕ. Οι γεωργοί και η βιομηχανία τροφίμων της ΕΕ παρέχουν στους πολίτες μας υγιεινά και υψηλής ποιότητας τρόφιμα και συμβάλλουν καθοριστικά στην οικονομία μας, ιδίως στις αγροτικές περιοχές. Καταβάλλουν επίσης τεράστιες προσπάθειες για να συμβάλουν στη συλλογική μας πράσινη και ψηφιακή μετάβαση. Ταυτόχρονα, όμως, αντιμετωπίζουν ευρύ φάσμα προκλήσεων, από την κλιματική αλλαγή έως τον πληθωρισμό έως τις ασταθείς επιπτώσεις στην αγορά. Με αυτόν τον στρατηγικό διάλογο, δημιουργούμε ένα φόρουμ για την επίτευξη ενός σαφούς οράματος για το μέλλον, προς όφελος όλων.»

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

