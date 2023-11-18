Τουλάχιστον 32 είναι οι νεκροί από τους σημερινούς βομβαρδισμούς των Ισραηλινών κατά συγκροτημάτων κατοικιών στη νότια Γάζα, όπως δήλωσαν ιατρικές πηγές μετά τη νέα προειδοποίηση του Ισραήλ προς τους αμάχους, να απομακρυνθούν προς άλλες περιοχές.

Οι επιθετικές πολεμικές επιχειρήσεις του Ισραήλ φαίνεται να μετατοπίζονται προς τις νότιες περιοχές της Γάζας, μετά την καταστολή της δράσης της Χαμάς στις βόρειες περιοχές.

Μία τέτοια εξέλιξη, θα αναγκάσει χιλιάδες Παλαιστίνιους που συνεχίζουν να φτάνουν σε νότιες περιοχές, μετά από την επίθεση των Ισραηλινών στην πόλη της Γάζας, να μετακινηθούν και πάλι, μαζί με τους κατοίκους της πόλης Χαν Γιούνες. Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα, το Ισραήλ εξέδωσε μια νέα προειδοποίηση προς τους Παλαιστίνιους στην πόλη Χαν Γιουνές στο νότιο τμήμα να απομακρυνθούν από τη γραμμή του πυρός και να πλησιάσουν την ανθρωπιστική βοήθεια, όπως αναφέρει το Reuters.

Η Χαν Γιούνες έχει περισσότερους από 400.000 κατοίκους με την ανθρωπιστική κρίση να επιδεινώνεται καθημερινά.

«Ζητούμε από τους ανθρώπους να φύγουν προς άλλες περιοχές. Γνωρίζω ότι δεν είναι εύκολο για αρκετούς από αυτούς, αλλά δεν θέλουμε να δούμε αμάχους να βρίσκονται μεταξύ διασταυρούμενων πυρών», δήλωσε χθες, ο Μαρκ Ρεγκέβ σύμβουλος του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου στο τηλεοπτικό δίκτυο MSNBC.

Την ίδια στιγμή, οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις λένε ότι οι ανθρωπιστικές παύσεις στη βόρεια Λωρίδα της Γάζας θα συνεχιστούν και σήμερα, Σάββατο για να μπορέσουν οι Παλαιστίνιοι να κατευθυνθούν προς τα νότια και να αναζητήσουν ασφαλή σημεία.

Ο αραβόφωνος εκπρόσωπος του IDF, Αντισυνταγματάρχης Avichay Adraee, υποστήριξε στην πλατφόρμα X ότι ο δρόμος Salah a-Din θα είναι ανοιχτός για νότια μετακίνηση μέχρι τις 4 μ.μ.

Προτρέπει τους κατοίκους των περιοχών Tel el-Hawa, Sabra, west Zeitoun, Shejaiya και Tuffah να εκμεταλλευτούν τον διάδρομο για να φτάσουν στην «ανθρωπιστική ζώνη» στην περιοχή al-Mawasi στη νότια Γάζα.

«Σας προτρέπουμε να εκκενώσετε επειγόντως γιατί είναι επικίνδυνο να παραμείνετε εκεί», λέει.

Πηγή: skai.gr

