Πέθανε ο επί μακρόν επικεφαλής της βουδιστικής οργάνωσης Soka Gakkai, Νταϊσάκου Ικέντα

Η οργάνωση αυτή, η οποία ιδρύθηκε το 1930, έχει, σύμφωνα με την ίδια, 12 εκατομμύρια μέλη σε 192 χώρες και εδάφη παγκοσμίως

Daisaku Ikeda

Ο Νταϊσάκου Ικέντα, πρώην επικεφαλής της βουδιστικής οργάνωσης Σόκα Γκάκκαϊ (Soka Gakkai), απεβίωσε σε ηλικία 95 ετών, ανακοίνωσε σήμερα η οργάνωση.

«Πέθανε από γηρατειά τη νύχτα της 15ης Νοεμβρίου στο σπίτι του στο Σιντζούκου», συνοικία του Τόκιο, αναφέρει η Σόκα Γκάκκαϊ σε ανακοίνωσή της.

Ο Νταϊσάκου Ικέντα ήταν επί μακρόν ο πνευματικός ηγέτης της βουδιστικής αυτής οργάνωσης που είναι γνωστή στο εξωτερικό για τη σχέση της με διασημότητες, μεταξύ των οποίων ο σταρ του Χόλιγουντ Ορλάντο Μπλουμ, και στην Ιαπωνία για την επιρροή της στην πολιτική.

Η οργάνωση αυτή, η οποία ιδρύθηκε το 1930, έχει, σύμφωνα με την ίδια, 12 εκατομμύρια μέλη σε 192 χώρες και εδάφη παγκοσμίως.

Ο Νταϊσάκου Ικέντα συνέβαλε στο να μεγαλώσει η επιρροή της Σόκα Γκάκκαϊ στην Ιαπωνία και στον κόσμο και είχε ταξιδέψει σε πάνω από 50 χώρες για να έχει συνομιλίες με ηγέτες, μεταξύ των οποίων ο πρώην πρωθυπουργός της Κίνας Τσου εν Λάι και ο πρώην σοβιετικός ηγέτης Μιχαήλ Γκορμπατσόφ.

Daisaku Ikeda

Ήταν επίσης συνιδρυτής του Κομέιτο (1964), ενός κεντρώου πολιτικού κόμματος, που είναι μέλος του συνασπισμού του Φιλελεύθερου Δημοκρατικού Κόμματος που βρίσκεται στην εξουσία στην Ιαπωνία.

Ο Ικέντα «διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο στην προώθηση της ειρήνης, του πολιτισμού και της εκπαίδευσης στην Ιαπωνία και το εξωτερικό», έγραψε ο Ιάπωνας πρωθυπουργός Φούμιο Κισίντα σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, σημειώνοντας επίσης ότι θα αφήσει «ανεξίτηλο ίχνος στην ιστορία».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

