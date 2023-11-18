Ο Νταϊσάκου Ικέντα, πρώην επικεφαλής της βουδιστικής οργάνωσης Σόκα Γκάκκαϊ (Soka Gakkai), απεβίωσε σε ηλικία 95 ετών, ανακοίνωσε σήμερα η οργάνωση.
«Πέθανε από γηρατειά τη νύχτα της 15ης Νοεμβρίου στο σπίτι του στο Σιντζούκου», συνοικία του Τόκιο, αναφέρει η Σόκα Γκάκκαϊ σε ανακοίνωσή της.
Ο Νταϊσάκου Ικέντα ήταν επί μακρόν ο πνευματικός ηγέτης της βουδιστικής αυτής οργάνωσης που είναι γνωστή στο εξωτερικό για τη σχέση της με διασημότητες, μεταξύ των οποίων ο σταρ του Χόλιγουντ Ορλάντο Μπλουμ, και στην Ιαπωνία για την επιρροή της στην πολιτική.
Η οργάνωση αυτή, η οποία ιδρύθηκε το 1930, έχει, σύμφωνα με την ίδια, 12 εκατομμύρια μέλη σε 192 χώρες και εδάφη παγκοσμίως.
Ο Νταϊσάκου Ικέντα συνέβαλε στο να μεγαλώσει η επιρροή της Σόκα Γκάκκαϊ στην Ιαπωνία και στον κόσμο και είχε ταξιδέψει σε πάνω από 50 χώρες για να έχει συνομιλίες με ηγέτες, μεταξύ των οποίων ο πρώην πρωθυπουργός της Κίνας Τσου εν Λάι και ο πρώην σοβιετικός ηγέτης Μιχαήλ Γκορμπατσόφ.
Ήταν επίσης συνιδρυτής του Κομέιτο (1964), ενός κεντρώου πολιτικού κόμματος, που είναι μέλος του συνασπισμού του Φιλελεύθερου Δημοκρατικού Κόμματος που βρίσκεται στην εξουσία στην Ιαπωνία.
池田大作氏の御逝去の報に接し、深い悲しみにたえません。— 岸田文雄 (@kishida230) November 18, 2023
池田氏は、国内外で、平和、文化、教育の推進などに尽力し、重要な役割を果たされ、歴史に大きな足跡を残されました。
Ο Ικέντα «διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο στην προώθηση της ειρήνης, του πολιτισμού και της εκπαίδευσης στην Ιαπωνία και το εξωτερικό», έγραψε ο Ιάπωνας πρωθυπουργός Φούμιο Κισίντα σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, σημειώνοντας επίσης ότι θα αφήσει «ανεξίτηλο ίχνος στην ιστορία».
