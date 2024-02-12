Το σχέδιο Ρουάντα παραβιάζει διεθνές δίκαιο και υποχρεώσεις της Βρετανίας, λένε βουλευτές

Λονδίνο, Θανάσης Γκαβός

Το αμφιλεγόμενο νομοσχέδιο της βρετανικής κυβέρνησης για αποστολή παράτυπων μεταναστών και προσφύγων απευθείας στη Ρουάντα για να υποβάλλουν εκεί αίτηση ασύλου είναι «θεμελιωδώς ασύμβατο» με τις υποχρεώσεις του Ηνωμένου Βασιλείου έναντι των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και παραβιάζει το διεθνές δίκαιο, σύμφωνα με κοινοβουλευτική έκθεση.

Οι βουλευτές και τα μέλη της Βουλής των Λόρδων που απαρτίζουν τη μικτή επιτροπή ανθρωπίνων δικαιωμάτων προέβησαν στην παραπάνω εκτίμηση-κόλαφο για το νομοσχέδιο ενώ αυτό προωθείται από την κυβέρνηση Σούνακ.

Το νομοσχέδιο αποτελεί βασικό πυλώνα της κυβερνητικής μεταναστευτικής πολιτικής στο πλαίσιο της δέσμευσης του Βρετανού πρωθυπουργού «να σταματήσει τις λέμβους» που διασχίζουν τη Μάγχη.

Το νομοσχέδιο, που έχει σταλεί προς εξέταση αυτή την εβδομάδα στη Βουλή των Λόρδων, ορίζει με τρόπο δεσμευτικό ακόμα και για τα δικαστήρια πως η Ρουάντα είναι ασφαλής τρίτη χώρα για την απέλαση μεταναστών που δεν έχουν φτάσει στο βρετανικό έδαφος μέσω νομίμων οδών.

Με τον τρόπο αυτό η κυβέρνηση υποστηρίζει ότι κάμπτονται οι ανησυχίες του Ανωτάτου Δικαστηρίου που έχει κρίνει το αφρικανικό κράτος «μη ασφαλή τρίτη χώρα», παγώνοντας έτσι την εφαρμογή του σχεδίου.

Η έκθεση αναφέρει επίσης ότι δεν είναι σαφές κατά πόσο μπορεί όντως να υπάρξει εγγύηση ότι η Ρουάντα δε θα απελάσει αιτούντες άσυλο σε μη ασφαλείς χώρες, όπως υποστηρίζει ότι ισχύει η βρετανική κυβέρνηση.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.