Να εξευμενίσουν τους αγρότες που προχωρούν σε δυναμικές κινητοποιήσεις σε όλη την Ευρώπη επιχειρούν οι Ευρωπαίοι ηγέτες. "Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο συζήτησε τις προκλήσεις στον γεωργικό τομέα και τις ανησυχίες που διατύπωσαν οι αγρότες", αναφέρουν χαρακτηριστικά οι Ευρωπαίοι ηγέτες στα συμπεράσματα της Συνόδου Κορυφής, κατά τη διάρκεια της οποίας περίπου 1.000 τρακτέρ από το Βέλγιο και άλλες χώρες κατέκλυσαν τις Βρυξέλλες.



«Υπενθυμίζοντας τον ουσιαστικό ρόλο της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής, καλούμε το Συμβούλιο και την Επιτροπή να προχωρήσουν τις εργασίες όπως απαιτείται. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα παρακολουθεί την κατάσταση», προσθέτουν οι «27» ηγέτες στα συμπεράσματά τους.



Λίγο μετά την ολοκλήρωση της έκτακτης Συνόδου Κορυφής στις Βρυξέλλες, η πρόεδρος της Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν αναφέρθηκε στο αγροτικό ζήτημα, τονίζοντας τον «ουσιαστικό ρόλο» των αγροτών στην οικονομία και την οικονομία της Ευρώπης. «Ακούμε τους αγρότες» δηλώνει.

«Η εργασία τους συμβάλλει σε μεγάλο βαθμό στην επισιτιστική μας ασφάλεια και μάλιστα στον τρόπο ζωής μας. Είναι βασικοί παράγοντες για τη διασφάλιση της αειφόρου χρήσης των φυσικών πόρων. Ζουν με τη φύση και από τη φύση», ανέφερε η πρόεδρος της Επιτροπής.

We listen to European farmers.



They can count on European support.



We are addressing short-term challenges.



We will work with @EU2024BE on reducing the administrative burden.



And address the structural challenges faced by the sector in our Strategic Dialogue. pic.twitter.com/Jb3GXWIARf — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) February 1, 2024



Υπογράμμισε, επίσης, ότι η παραγωγικότητα στην ΕΕ βελτιώθηκε κατά 13% χάρη στις προσπάθειες των αγροτών οι οποίοι συμβάλουν θετικά και στο εξωτερικό εμπόριο της ΕΕ. «Πέρυσι, οι εξαγωγές αγροτικών προϊόντων αυξήθηκαν κατά 5%. Επομένως, νομίζω ότι είναι δίκαιο να πούμε ότι οι αγρότες μας έχουν δείξει αξιοσημείωτη ανθεκτικότητα απέναντι στην πρόσφατη κρίση, αλλά εξακολουθούν να υπάρχουν πολλές προκλήσεις», είπε η πρόεδρος της Επιτροπής. Παραδέχτηκε, δε, ότι υπάρχει πίεση στις τιμές των γεωργικών προϊόντων που δέχονται μεγάλο ανταγωνισμό από την παγκόσμια αγορά, τη στιγμή που τα ευρωπαϊκά προϊόντα πρέπει να πληρούν υψηλά πρότυπα για την προστασία του περιβάλλοντος.



«Οι αγρότες μπορούν να βασίζονται στην ευρωπαϊκή στήριξη», δήλωσε στη συνέχεια η Ούρσουλα φον Ντερ Λάιεν, σημειώνοντας ότι ο προϋπολογισμός της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής διαθέτει περίπου 390 δισεκ. ευρώ. Αυτός είναι σχεδόν το ένα τρίτο του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού για τη γεωργία, και μόνο το 2023, η Ευρώπη παρείχε έκτακτη βοήθεια άνω των 500 εκατομμυρίων ευρώ στους αγρότες που επλήγησαν περισσότερο από την κρίση.



Η φον ντερ Λάιεν αναφέρθηκε και στην πρόσφατη πρόταση της Επιτροπής για ευελιξία στους αγρότες σχετικά με την αγρανάπαυση και την προστασία των ευρωπαϊκών προϊόντων από τις εισαγωγές πουλερικών, αυγών και ζάχαρης από την Ουκρανία.



Εξάλλου, η πρόεδρος της Επιτροπής ανέφερε ότι η ΕΕ πρέπει να υπερασπιστεί τα νόμιμα συμφέροντα των αγροτών στις εμπορικές διαπραγματεύσεις, ιδίως όσον αφορά τη διασφάλιση ίσων όρων ανταγωνισμού.



Τέλος, για να μειωθεί ο διοικητικός φόρτος για τους αγρότες, η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν είπε ότι η Επιτροπή μαζί με τη βελγική Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ, θα εργαστούν πάνω σε μια πρόταση που θα συζητηθεί στο επόμενο Γεωργικό Συμβούλιο της ΕΕ.



Σχετικά με το στρατηγικό διάλογο για το μέλλον της γεωργίας που ξεκίνησε την περασμένη εβδομάδα η ΕΕ με εκπροσώπους των αγροτών και άλλους ενδιαφερόμενους φορείς και ΜΚΟ, η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν είπε ότι στόχος είναι να χαραχθεί ένας οδικός χάρτης για να επιτευχθούν «οι κοινοί μας στόχοι» με στόχο την κλιματική ουδετερότητα ως το 2050. Οι απαντήσεις θα δοθούν μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα και θα τροφοδοτήσουν το πρόγραμμα της επόμενης θητείας της Επιτροπής.



Μετά το πέρας των εργασιών της Συνόδου Κορυφής, ο εκπρόσωπος της Επιτροπής, Ερίκ Μαμέρ επιβεβαίωσε ότι πραγματοποιείται συνάντηση μεταξύ των εκπροσώπων της ένωσης ευρωπαϊκών συνδικάτων Copa-Cogeca με την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τον πρωθυπουργό του Βελγίου, Αλεξάντερ Ντε Κρο, στο κτίριο Residence Palace, που βρίσκεται δίπλα στο κτίριο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

