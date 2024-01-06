Νέα ισραηλινά πλήγματα στη Γάζα, που πλέον είναι «ακατάλληλη για να ζει κανείς», σύμφωνα με τον ΟΗΕ

Θέατρο νέων ισραηλινών αεροπορικών πληγμάτων σήμερα, η Λωρίδα της Γάζας έχει μετατραπεί σε «τόπο θανάτου και απελπισίας», απλούστατα «ακατάλληλο για να ζει κανείς», προειδοποιεί ο ΟΗΕ, έπειτα από σχεδόν τρεις μήνες πολέμου Ισραήλ-Χαμάς, που απειλεί να βάλει φωτιά σε όλη τη Μέση Ανατολή.

Δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου μεταδίδουν ότι ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές έγιναν νωρίς σήμερα στη Ράφα, στο νότιο άκρο της Λωρίδας της Γάζας, όπου κατέφυγαν τις τελευταίες εβδομάδες εκατοντάδες χιλιάδες Παλαιστίνιοι για να σωθούν από τις εχθροπραξίες.

Οι βομβαρδισμοί συνεχίζονται επίσης στη βόρεια Λωρίδα της Γάζας, όπου ο ισραηλινός στρατός άρχισε χερσαίες επιχειρήσεις στα τέλη Οκτωβρίου.

«Όλη η συνοικία είναι κατεστραμμένη, δεν ξέρω πού θα γυρίσει ο κόσμος. Πού θα ζήσουμε;» έλεγε χθες κάτοικος στην Τζαμπαλίγια (βόρεια), έπειτα από ισραηλινή επιδρομή.

«Βλέπετε όλη αυτή την καταστροφή, αλλά εμείς παραμένουμε αποφασισμένοι. Δεν φύγαμε, προς τον νότο ή οπουδήποτε αλλού, παραμένουμε στην ας Σίκα (συνοικία στην Τζαμπάλια), εδώ όπου βρίσκονται τα σπίτια μας», συμπλήρωσε.

Η Λωρίδα της Γάζας «απλούστατα έχει γίνει ακατάλληλη για να κατοικεί κανείς» και οι κάτοικοί της είναι «καθημερινά αντιμέτωποι με απειλές για την ίδια την ύπαρξή τους, καθώς ο κόσμος απλά κοιτάει», συνόψισε χθες ο Μάρτιν Γκρίφιθς, ο συντονιστής του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για τις ανθρωπιστικές υποθέσεις.

Σύμφωνα με τη UNICEF, ο υποσιτισμός και οι ασθένειες έχουν δημιουργήσει πλέον «κύκλο θανάτου» που «απειλεί πάνω από 1,1 εκατ. παιδιά» στον θύλακο, πάμφτωχο ήδη προτού ξεσπάσει ο πόλεμος, υπό αυστηρό ισραηλινό αποκλεισμό για πάνω από μια δεκαπενταετία.

Η πολιτικοστρατιωτική ηγεσία του Ισραήλ ορκίστηκε να «εξαλείψει» τη Χαμάς -που χαρακτηρίζει «τρομοκρατική» οργάνωση, όπως και η ΕΕ και οι ΗΠΑ- μετά την άνευ προηγουμένου επίθεσή της εναντίον νότιων τομέων της ισραηλινής επικράτειας την 7η Οκτωβρίου, όταν σκοτώθηκαν κάπου 1.140 άνθρωποι, στην πλειονότητά τους άμαχοι, σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου βασισμένη σε επίσημες ανακοινώσεις των αρχών. Επρόκειτο για την πιο πολύνεκρη επίθεση από καταβολής εβραϊκού κράτους το 1948.

Μαχητές της Χαμάς και άλλων παλαιστινιακών ένοπλων οργανώσεων πήραν επίσης εκείνη την ημέρα ομήρους κάπου 250 ανθρώπους, 100 και πλέον εκ των οποίων αφέθηκαν ελεύθεροι στα τέλη Νοεμβρίου.

Έκτοτε, στις ισραηλινές στρατιωτικές επιχειρήσεις στη Λωρίδα της Γάζας σκοτώθηκαν τουλάχιστον 22.600 άνθρωποι, στη μεγάλη πλειονότητά τους γυναίκες και παιδιά, κατά τον πιο πρόσφατο απολογισμό του υπουργείου Υγείας της Χαμάς, που δημοσιοποιήθηκε χθες Παρασκευή. Με άλλα λόγια, περί το 1% του πληθυσμού του παλαιστινιακού θυλάκου.

«Συνεχίζουμε να ζητάμε τον άμεσο τερματισμό της σύρραξης, όχι μόνο για τον πληθυσμό της Γάζας και των γειτόνων του που απειλούνται, αλλά και για τις μελλοντικές γενιές που δεν θα ξεχάσουν ποτέ τις 90 ημέρες κόλασης και επιθέσεων στις πιο θεμελιώδεις αρχές της ανθρωπότητας», τόνισε ο κ. Γκρίφιθς.

«Αναπόδραστη» ανταπόδοση

Το Ισραήλ όμως διαμηνύει ότι οι στρατιωτικές επιχειρήσεις του στη Λωρίδα της Γάζας θα συνεχιστούν ως την «επιστροφή» των ομήρων και την «εξάλειψη» των στρατιωτικών δυνατοτήτων της Χαμάς, που παραμένουν «μεγάλες», όπως το βλέπει ο βασικός σύμμαχός του, η κυβέρνηση των ΗΠΑ.

«Το 2024 θα είναι χρονιά μαχών», προειδοποίησε ο εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού Ντανιέλ Χαγκαρί, σύμφωνα με τον οποίο εξάλλου υπάρχει «υψηλό επίπεδο προετοιμασίας» των στρατευμάτων στα σύνορα με τον Λίβανο, θέατρο από την 8η Οκτωβρίου καθημερινών ανταλλαγών πυρών ανάμεσα στη Χεζμπολά, σιιτικό λιβανικό κίνημα, σύμμαχο του Ιράν και της Χαμάς, και τον Τσαχάλ.

Η ένταση έφθασε στην κορύφωσή της μετά τον θάνατο σε αεροπορικό πλήγμα αποδιδόμενο στο Ισραήλ του υπαρχηγού της Χαμάς, του Σάλεχ αλ Αρούρι, σε νότιο προάστιο της Βηρυτού, προπύργιο της Χεζμπολά.

«Η ανταπόδοση είναι αναπόδραστη (...) Δεν μπορούμε να παραμείνουμε σιωπηλοί έπειτα από παραβίαση τέτοιου μεγέθους, καθώς αυτό θα σήμαινε πως όλος ο Λίβανος θα είναι εκτεθειμένος» στο μέλλον, είπε χθες ο ηγέτης της Χεζμπολά, ο Χασάν Νασράλα. «Οι μαχητές μας στο σύνολο των συνόρων (...) θα ανταποδώσουν αυτή την επικίνδυνη παραβίαση», πρόσθεσε.

Στη Συρία και στο Ιράκ, οι επιθέσεις εναντίον στρατιωτικών βάσεων των ΗΠΑ έχουν αυξηθεί αλματωδώς, ενώ στην Υεμένη οι αντάρτες Χούθι, επίσης σύμμαχοι του Ιράν, έχουν πολλαπλασιάσει τα πλήγματα με drones και πυραύλους εναντίον εμπορικών πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα, σε ένδειξη «υποστήριξης» στους Παλαιστίνιους στη Λωρίδα της Γάζας.

Με αυτό το φόντο, ο επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Τζουζέπ Μπορέλ αναμένεται να έχει συνομιλίες το σαββατοκύριακο στον Λίβανο, ενώ ο αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν βρίσκεται στην Τουρκία, στο πλαίσιο περιοδείας του στην περιοχή, κατά τη διάρκεια της οποίας θα πάει επίσης σε αραβικά κράτη και στους αγίους τόπους, με την ελπίδα να αποτρέψει ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή.

Η επόμενη ημέρα στη Λωρίδα της Γάζας

Άλλο πιθανό στοιχείο του προγράμματός του: το μακροπρόθεσμο μέλλον της Γάζας.

Ο ισραηλινός υπουργός Άμυνας Γιοάβ Γκάλαντ παρουσίασε προχθές Πέμπτη το περίγραμμα του σχεδίου του για την επόμενη ημέρα του πολέμου, που προβλέπει να δημιουργηθεί μηχανισμός διακυβέρνησης χωρίς της Χαμάς και χωρίς ισραηλινή πολιτική παρουσία.

«Οι κάτοικοι της Γάζας είναι Παλαιστίνιοι. Κατά συνέπεια παλαιστινιακές οντότητες θα αναλάβουν (τη διακυβέρνηση), υπό τον όρο πως δεν θα υπάρχει καμιά εχθρική ενέργεια ή απειλή εναντίον του κράτους του Ισραήλ», είπε ο ισραηλινός υπουργός Άμυνας χωρίς να ξεκαθαρίσει ποιος ακριβώς από τους Παλαιστίνιους αναμένει πως θα αναλάβει τη διακυβέρνηση του θυλάκου 2,4 εκατομμυρίων κατοίκων.

Το σχέδιό του δεν έχει σφραγίδα έγκρισης της κυβέρνησης του Μπενιαμίν Νετανιάχου, που διχάζεται για αυτό το ακανθώδες ζήτημα, με ακροδεξιά μέλη της να καλούν να επιστρέψουν εβραίοι έποικοι στη Λωρίδα της Γάζας μετά τον πόλεμο και να «ενθαρρυνθεί» ο παλαιστινιακός πληθυσμός να «μεταναστεύσει».

Για τον Ζιάντ Άμπντο, 60 ετών, Παλαιστίνιο που προσέφυγε στη Ράφα, «το μέλλον είναι πάνω απ’ όλα η ανοικοδόμηση. Δέστε τα κατεστραμμένα νοσοκομεία, τα σχολεία που έγιναν συντρίμμια. Δεν έχει μείνει τίποτα όρθιο».

Αλλά για δυο ακροδεξιούς ισραηλινούς υπουργούς, τον Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ και τον Μπεζαλέλ Σμότριτς, το μέλλον της Γάζας πρέπει να σημάνει την αποχώρηση των Παλαιστινίων οι οποίοι ζουν εκεί και την επιστροφή εβραίων εποίκων.

Εξάλλου, στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, ο αριθμός των αυθαίρετων οικισμών και των νέων δρόμων για εποίκους γνωρίζει αύξηση «άνευ προηγουμένου», σύμφωνα με έκθεση της ισραηλινής μη κυβερνητικής οργάνωσης Peace Now («Ειρήνη Τώρα»).

«Οι τρεις μήνες του πολέμου στη Γάζα εργαλειοποιήθηκαν από εποίκους για να δημιουργήσουν τετελεσμένα στο πεδίο και επίσης για να πάρουν τον έλεγχο της Ζώνης C», τομέα της Δυτικής Όχθης υπό στρατιωτικό και πολιτικό έλεγχο του Ισραήλ όπου είναι συγκεντρωμένοι οικισμοί, τόνισε η ΜΚΟ, σημειώνοντας το ευνοϊκό «πολιτικό περιβάλλον» για τους εποίκους.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

