Διευκρίνιση Κομισιόν: H επανεξέταση της βοήθειας προς την Παλαιστίνη δεν περιλαμβάνει την ανθρωπιστική βοήθεια

H Ευρωπαϊκή Επιτροπή διευκρίνισε ότι η ανακοινωθείσα επανεξέταση της χρηματοοικονομικής βοήθειας προς την Παλαιστίνη, δεν αφορά την ανθρωπιστική βοήθεια της ΕΕ, η οποία θα συνεχιστεί.

Συγκεκριμένα, ο Ύπατος Εκπρόσωπος της ΕΕ, Ζοζέπ Μπορέλ, τόνισε, μέσω της πλατφόρμας "Χ", ότι η αναστολή κάθε πληρωμής, θα τιμωρούσε ολόκληρο τον παλαιστινιακό λαό, βλάπτοντας παράλληλα και τα συμφέροντα της ΕΕ στην περιοχή και θα ενθάρρυνε ακόμη περισσότερο τους τρομοκράτες.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε νωρίτερα διευκρινιστική ανακοίνωση σχετικά με το τί περιλαμβάνει η επανεξέταση της χρηματοοικονομικής βοήθειας προς την Παλαιστίνη. "Αυτή η επανεξέταση δεν αφορά την ανθρωπιστική βοήθεια που παρέχεται στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων πολιτικής προστασίας και ανθρωπιστικής βοήθειας (ECHO)", αναφέρει συγκεκριμένα η Επιτροπή.

The review of the EU's assistance for Palestine announced by the European Commission will not suspend the due payments, as clarified by the Commission’s press release.