Ανεξάρτητος πλέον υποψήφιος για την προεδρία ο Ρόμπερτ Κένεντι ο νεότερος - Αποσύρθηκε από το χρίσμα των Δημοκρατικών Κόσμος 22:29, 09.10.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

2

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Εγκαταλείπει την κούρσα για το χρίσμα των Δημοκρατικών, και θα διεκδικήσει ως ανεξάρτητος υποψήφιος την προεδρία των ΗΠΑ - Τα αδέλφια του τον επικρίνουν