Ασκήσεις ισορροπίας από Ερντογάν: «Κουνάει το δάκτυλο» σε Ισραηλινούς και Χαμάς ζητώντας… ήθος Κόσμος 22:12, 09.10.2023

«Και ο πόλεμος έχει ένα ήθος και έναν τρόπο συμπεριφοράς» δήλωσε ο Ταγίπ Ερντογάν - Μήνυμα προς τις ΗΠΑ για το τουρκικό drone που κατέρριψαν