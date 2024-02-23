H πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν ανακοίνωσε ότι την ερχόμενη εβδομάδα στη συνεδρίαση του Σώματος των Επιτρόπων θα ζητήσει την αποδέσμευση 137 δισ. ευρώ από το Next Generation EU και το Ταμείο Συνοχής, τα οποία ήταν μπλοκαρισμένα.

Στη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησαν από κοινού με τον Πρωθυπουργό του Βελγίου Αλεξάντερ Ντε Κρόο (σ.σ.: το Βέλγιο ασκεί την εκ περιτροπής προεδρία του Συμβουλίου) και τον Πολωνό Πρωθυπουργό Ντόναλντ Τουσκ στη Βαρσοβία, η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν εστίασε τόσο στις προσπάθειες για την αποκατάσταση του κράτους δικαίου στην Πολωνία, όσο και στις κινητοποιήσεις των αγροτών σε ολόκληρη την Ευρώπη, τονίζοντας τη σπουδαία δουλειά που κάνουν.

Από την πλευρά του ο Ντόναλντ Τουσκ επισήμανε ότι οι Πολωνοί αγρότες που διαμαρτύρονται στα σύνορα με την Ουκρανία δεν είναι αντι-Ουκρανοί, τουναντίον τα τελευταία δύο χρόνια βοηθούν όσους φτάνουν από την εμπόλεμη ζώνη. Όπως, σημείωσε το μόνο που ζητούν είναι ίσα δικαιώματα.

Ο Αλεξάντερ Ντε Κροο αναφέρθηκε στην εκστρατεία παραπληροφόρησης από την πλευρά των Ρώσων, αλλά και στην υιοθέτηση του 13ου πακέτου κυρώσεων σημειώνοντας ότι μέχρι τώρα έχουν επιβληθεί κυρώσεις σε περισσότερες από 2.000 οντότητες και πρόσωπα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

