EE: Εκταμιεύτηκε η δεύτερη δόση της έκτακτης χρηματοδότηση για την Ουκρανία

H Eυρωπαϊκή Επιτροπή εκταμίευσε σήμερα τη δεύτερη δόση της έκτακτης χρηματοδότησης - γέφυρας προς την Ουκρανία, στο πλαίσιο της Διευκόλυνσης για την Ουκρανία, ύψους 1,5 δισεκατομμυρίων ευρώ.

Η εκταμίευση ακολουθεί τη θετική αξιολόγηση από την Επιτροπή των συμφωνημένων όρων πολιτικής που συνδέονται με τις μεταρρυθμίσεις στον τομέα του δικαστικού συστήματος, της καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, της διαχείρισης των δημόσιων οικονομικών, του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και της γεωργίας, καθώς και των απαιτήσεων υποβολής εκθέσεων για τη διασφάλιση της διαφανούς και αποτελεσματικής χρήσης των χρηματοδοτήσεων. Γενική προϋπόθεση για τη στήριξη στο πλαίσιο της Διευκόλυνσης της Ουκρανίας είναι ο σεβασμός των αποτελεσματικών δημοκρατικών μηχανισμών.

Η πρόεδρος της Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν δήλωσε ότι «η Ουκρανία φέρει στους ώμους της ένα βαρύ φορτίο για όλους μας».

Εξήγησε ότι το πρόσθετο 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ που εκταμιεύεται σήμερα θα διασφαλίσει ότι η Ουκρανία μπορεί να συνεχίσει να διατηρεί το κράτος και τις βασικές υπηρεσίες σε λειτουργία για τον πληθυσμό, ενώ αντιστέκεται στην επιτιθέμενη Ρωσία. «Θα συνεργαστούμε στενά με τις ουκρανικές αρχές για να διασφαλίσουμε την εφαρμογή του σχεδίου της Ουκρανίας, για το οποίο αναμένω ότι το Συμβούλιο θα συμφωνήσει γρήγορα. Αυτό θα ανοίξει το δρόμο για τακτικές και προβλέψιμες εκταμιεύσεις στο πλαίσιο της Διευκόλυνσης της Ουκρανίας, συνολικού ύψους 50 δισεκατομμυρίων ευρώ. Η Ευρώπη παραμένει ενωμένη και αποφασισμένη στην υποστήριξή της προς την Ουκρανία», ανέφερε η πρόεδρος της Επιτροπής.

Τον Μάρτιο, η ΕΕ αποδέσμευσε την πρώτη δόση της έκτακτης χρηματοδότησης - γέφυρας, ύψους 4,5 δισ. ευρώ προς την Ουκρανία. Με τη σημερινή πληρωμή, η ΕΕ έχει εκταμιεύσει 6 δισεκατομμύρια ευρώ στην Ουκρανία για να στηρίξει τη μακροοικονομική σταθερότητα της χώρας από την έναρξη ισχύος της Διευκόλυνσης της Ουκρανίας την 1η Μαρτίου. Η συνολική στήριξη της ΕΕ προς την Ουκρανία και τον λαό της από τον Φεβρουάριο του 2022 ανέρχεται πλέον σε 98,5 δισεκατομμύρια ευρώ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

