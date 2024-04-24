Το έντονο ενδιαφέρον για τη Eurovision είχε ως αποτέλεσμα να αυξηθούν οι αναζητήσεις για ταξίδια στη σουηδική παράκτια πόλη Μάλμο κατά 176% από τον Σεπτέμβριο του 2023 έως τον Απρίλιο του 2024, όπως ανακοίνωσε σήμερα η ισπανική εταιρία διαδικτυακών ταξιδιωτικών κρατήσεων eDreams ODIGEO.

Ο διαγωνισμός τραγουδιού της Eurovision, ο μεγαλύτερος αυτού του είδους στον κόσμο, πραγματοποιείται στο Μάλμο στις 7-11 Μαΐου αφού η Σουηδή τραγουδίστρια Λορίν κέρδισε τον περυσινό διαγωνισμό στο Λίβερπουλ.

Αναμένεται να συγκεντρώσει 100.000 επισκέπτες στην τρίτη μεγαλύτερη πόλη της Σουηδίας.

Οι διαδικτυακές αναζητήσεις για ταξίδια στην Κοπεγχάγη, που απέχει λιγότερο από 50 χιλιόμετρα από το Μάλμο, αυξήθηκαν κατά 34% κατά την περίοδο αυτή, σύμφωνα με την eDreams.

Οι τουρίστες από τη Γαλλία είναι αυτοί που ενδιαφέρονται περισσότερο να παρακολουθήσουν τον διαγωνισμό από κοντά, αντιστοιχώντας σχεδόν στο ένα πέμπτο του συνόλου, ενώ ακολουθούν η Γερμανία και οι ΗΠΑ, σύμφωνα με την εταιρία.

Ο διαγωνισμός της Eurovision πραγματοποιείται σε μια περίοδο που συνήθως θεωρείται χαμηλή τουριστική σεζόν, μεταξύ του Πάσχα και της έναρξης των θερινών διακοπών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

