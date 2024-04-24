Προβλήματα αναμένεται να σημειωθούν αύριο, Πέμπτη, στην αεροπορική κυκλοφορία στη Γαλλία παρά την άρση της προειδοποίησης για απεργία του μεγαλύτερου συνδικάτου των ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας, καθώς θα ακυρωθεί το 75% των πτήσεων στο αεροδρόμιο Paris-Orly και το 55% των πτήσεων στο αεροδρόμιο Paris-Roissy, σύμφωνα με ενημερώσεις από τις εταιρείες.
Αυτές οι μειώσεις των προγραμματισμένων πτήσεων, οι οποίες ζητήθηκαν από τη Γενική Διεύθυνση Πολιτικής Αεροπορίας (DGAC), θα φθάσουν το 65% στο αεροδρόμιο Μασσαλίας-Προβηγκίας (νοτιοανατολική Γαλλία) και το 45% στα άλλα αεροδρόμια της μητροπολιτικής Γαλλίας. Τα ποσοστά αυτά είναι, σύμφωνα με τα αεροδρόμια, ίδια ή ελαφρώς μικρότερα από τα αρχικά που είχαν ζητηθεί χθες, Τρίτη, το βράδυ, πριν από τη σημερινή ανακοίνωση μιας συμφωνίας με το συνδικάτο, το SNCTA, εξόδου από την κρίση.
