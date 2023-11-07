Το τουρκικό κοινοβούλιο αφαίρεσε προϊόντα της Coca Cola και της Nestle από τα εστιατόριά του σήμερα καθώς οι επιχειρήσεις αυτές θεωρούνται ότι στηρίζουν το Ισραήλ εν μέσω της σύγκρουσης στη Γάζα, σύμφωνα με ανακοίνωση του κοινοβουλίου και με πηγή που κατονόμασε τις δύο εταιρίες.

Οι δύο εταιρίες δεν απάντησαν άμεσα σε αίτημα για σχόλιο.

«Αποφασίστηκε τα προϊόντα εταιριών που στηρίζουν το Ισραήλ να μην πωλούνται σε εστιατόρια και καφετέριες στο συγκρότημα του κοινοβουλίου», σύμφωνα με την ανακοίνωση, στην οποία αναφέρεται ότι η απόφαση ελήφθη από τον πρόεδρο του κοινοβουλίου Νουμάν Κουρτουλμούς ενώ δεν κατονομάζονται οι εταιρίες.

Κοινοβουλευτική πηγή δήλωσε ότι τα ποτά της Coca-Cola και ο στιγμιαίος καφές της Nestle είναι οι μόνες μάρκες που αφαιρέθηκαν από το μενού.

Η πηγή δήλωσε ότι η απόφαση ελήφθη ύστερα από απαίτηση της κοινής γνώμης.

«Το γραφείο του προέδρου του κοινοβουλίου δεν έμεινε αδιάφορο προς την κατακραυγή της κοινής γνώμης και αποφάσισε να αφαιρέσει προϊόντα αυτών των εταιριών από το μενού στις καφετέριες και τα εστιατόρια του κοινοβουλίου», δήλωσε η πηγή.

Και οι δύο εταιρίες έχουν κατονομαστεί τις τελευταίες ημέρες σε αναρτήσεις από Τούρκους ακτιβιστές σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης που καλούν σε μποϊκοτάζ ισραηλινών προϊόντων και δυτικών εταιριών, καθώς θεωρούν ότι αυτές στηρίζουν το Ισραήλ.

Η τουρκική κυβέρνηση έχει ασκήσει σφοδρή κριτική στους ισραηλινούς βομβαρδισμούς στη Γάζα και τη στήριξη της Δύσης προς την χώρα. Εκατοντάδες χιλιάδες Τούρκοι έχουν βγει στους δρόμους διαδηλώνοντας εναντίον των ισραηλινών επιχειρήσεων στη Γάζα κατά τον περασμένο μήνα, ενώ διαμαρτύρονται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

