Επικοινωνία Μπάιντεν με Νετανιάχου: Συζήτηση για Γάζα και Δυτική Όχθη

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν και ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου είχαν σήμερα τηλεφωνική επικοινωνία κατά την οποία συζήτησαν τη δυνατότητα «τακτικών παύσεων» στους βομβαρδισμούς στη Λωρίδα της Γάζας.

Ο εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Τζον Κίρμπι είπε ότι οι ΗΠΑ θα συνεχίσουν να συζητούν με το Ισραήλ αυτές τις προσωρινές ανθρωπιστικές παύσεις στη Γάζα αλλά πρόσθεσε: «Πιστεύουμε ότι βρισκόμαστε στην αρχή αυτών των συζητήσεων, όχι στο τέλος». Η Ουάσινγκτον εξακολουθεί να πιστεύει ότι δεν είναι πρόσφορη μια γενική κατάπαυση του πυρός αυτήν τη στιγμή.

Σύμφωνα με τον Κίρμπι, σήμερα αναμένεται να βγουν από τη Γάζα περισσότεροι Αμερικανοί πολίτες και να περάσει στον θύλακα ανθρωπιστική βοήθεια, η οποία ωστόσο δεν αρκεί. Σημείωσε ότι το τελευταίο 24ωρο έχουν περάσει στη Γάζα λιγότερα από 30 φορτηγά με είδη πρώτης ανάγκης.

Ο Νετανιάχου και ο Μπάιντεν συζήτησαν επίσης την κατάσταση στη Δυτική Όχθη και συμφώνησαν να παραμείνουν σε επαφή τις επόμενες ημέρες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

