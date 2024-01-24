Μετά την Ισπανία και τη Γερμανία, άρχισαν να κινητοποιούνται και οι Ιταλοί αγρότες, με αιτήματα όπως την αναθεώρηση των τιμών χονδρικής πώλησης, την απαγόρευση συνθετικού κρέατος, φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων σε καλλιεργήσιμες εκτάσεις και χρήσης αλεύρων από έντομα.

Περίπου 100 αγρότες διαδήλωσαν σήμερα πάνω στα τρακτέρ τους στην κεντρική περιφέρεια Ούμπρια, έξω από την πόλη της Ασίζης. Παράλληλα, στην περιφέρεια Αμπρούτσο, οργανώθηκε κινητοποίηση στην περιοχή του Καζαλμπορντίνο. Βόρεια της Ρώμης, στην περιοχή Όρτε, δεκάδες αγρότες με φορτηγά και τρακτέρ, διαδήλωσαν σε μικρή απόσταση από τα διόδια του αυτοκινητοδρόμου.

Στη Σικελία, περίπου 50 αγρότες ξεκίνησαν από την πρωτεύουσα του νησιού, το Παλέρμο, και έφτασαν μέχρι την περιοχή της Σιάκα. «Η κινητοποίησή μας είναι ουσιαστικά μια μορφή αυτοάμυνας. Η σιωπή των πολιτικών και των συνδικάτων είναι εκκωφαντική: λέμε όχι στο κρασί με ζάχαρη, στα οπωροκηπευτικά από τη βόρεια Αφρική, στο αλεύρι από έντομα» δήλωσε στους δημοσιογράφους ένας από τους συμμετέχοντες στην πορεία διαμαρτυρίας.

Περισσότεροι από 60 αγρότες πήραν μέρος σε πορεία που οργανώθηκε στην Λούκα της Τοσκάνης, με συνθήματα όπως «δεν θέλουμε συνθετικό φαγητό, θέλουμε μόνο να σώσουμε το φαγητό μας». Τις επόμενες ημέρες, είναι πιθανό να υπάρξουν νέες κινητοποιήσεις σε άλλες περιοχές της χώρας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.