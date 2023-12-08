Ο αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν έκρινε χθες πως είναι «σημαντικό» και «προσήκον» να διενεργηθεί «πλήρης και σε βάθος» έρευνα από το Ισραήλ για τον βομβαρδισμό ο οποίος στοίχισε τη ζωή σε δημοσιογράφο του πρακτορείου ειδήσεων Ρόιτερς και τραυμάτισε έξι συναδέλφους του, εργαζόμενους στο ίδιο και σε άλλα ΜΜΕ, τη 13η Οκτωβρίου στον νότιο Λίβανο.

«Πιστεύω —γνωρίζω— πως το Ισραήλ έχει αρχίσει τέτοια έρευνα και θα είναι σημαντικό να δούμε αυτή την έρευνα να ολοκληρώνεται και να μάθουμε τα αποτελέσματά της», δήλωσε ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας ερωτηθείς σχετικά κατά τη διάρκεια της κοινής συνέντευξης Τύπου που παραχώρησαν με τον βρετανό ομόλογό του Ντέιβιντ Κάμερον μετά τη συνάντησή τους χθες Πέμπτη.

Ο Ισάμ Αμπντάλα, εικονολήπτης και δημοσιογράφος του Ρόιτερς, σκοτώθηκε σε πλήγματα στον νότιο Λίβανο που είχαν επίσης αποτέλεσμα να τραυματιστούν ακόμη έξι ρεπόρτερ — δύο του Ρόιτερς, δύο του τηλεοπτικού δικτύου Αλ Τζαζίρα του Κατάρ και δύο του Γαλλικού Πρακτορείου.

Η φωτοειδησεογράφος του AFP Κριστίνα Άσι τραυματίστηκε βαριά και συνεχίζει να νοσηλεύεται.

Έρευνα του Γαλλικού Πρακτορείου, που μεταδόθηκε χθες, κατέληξε στο συμπέρασμα πως οι δημοσιογράφοι χτυπήθηκαν από οβίδα ισραηλινού άρματος μάχης. Έρευνα του Ρόιτερς, που μεταδόθηκε επίσης χθες, κατέληξε στο ίδιο συμπέρασμα, ότι οι ρεπόρτερ έγιναν στόχος πυρών από ισραηλινά άρματα μάχης.

Η ομάδα των δημοσιογράφων είχε πάει να καλύψει τις πρακτικά καθημερινές συγκρούσεις ανάμεσα στον ισραηλινό στρατό και ένοπλες οργανώσεις στα σύνορα, εν μέσω της διεθνούς ανησυχίας πως ο πόλεμος Ισραήλ/Χαμάς θα εξαπλωθεί.

Ο κ. Μπλίνκεν εξέφρασε τον «θαυμασμό» του για «τους άνδρες και τις γυναίκες του επαγγέλματός σας που, καθημερινά, σε όλο τον κόσμο, στα πιο επικίνδυνα μέρη του κόσμου, προσπαθούν να μεταδώσουν σε άλλους τα γεγονότα». «Κι αυτό είναι πιο σημαντικό παρά ποτέ», πρόσθεσε.

Ο κ. Κάμερον εξέφρασε από την πλευρά του τα «συλλυπητήριά του» στα θύματα και στάθηκε και αυτός στη δουλειά των δημοσιογράφων, ειδικά σε εμπόλεμες ζώνες.

«Είναι απόλυτα απαραίτητο ανεξάρτητοι και αμερόληπτοι επαγγελματίες δημοσιογράφοι να καλύπτουν αυτές τις ένοπλες συρράξεις. Πρόκειται για δουλειά απίστευτα δύσκολη, που απαιτεί απίστευτο θάρρος», είπε ο υπουργός.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.