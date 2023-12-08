Πέντε νεκροί στη συντριβή στρατιωτικού ελικοπτέρου της Γουιάνας κοντά στη Βενεζουέλα

Οι πέντε από τους επτά επιβαίνοντες σε στρατιωτικό ελικόπτερο της Γουιάνας το οποίο χάθηκε από τα ραντάρ προχθές Τετάρτη κοντά στα σύνορα με τη Βενεζουέλα σκοτώθηκαν στη συντριβή του, οι λόγοι της οποίας είναι μέχρι στιγμής άγνωστοι, ανακοίνωσε χθες Πέμπτη ο πρόεδρος Ιρφάν Αλί, εν μέσω της συνεχιζόμενης κρίσης για τη διαφιλονικούμενη περιοχή Εσεκίμπο.

Ο αρχηγός του κράτους έκανε λόγο περί «τραγικής απώλειας πέντε από τους καλύτερους άνδρες μας», παραθέτοντας τα ονόματα των πεσόντων στρατιωτικών μέσω Instagram.

Ο στρατός της Γουιάνας, ο οποίος την προηγουμένη ανέφερε πως δεν έχει «καμιά πληροφορία που να υποδεικνύει» πως ευθυνόταν η Βενεζουέλα για το περιστατικό, ανακοίνωσε πως διενεργεί «έρευνα» για τη συντριβή του ελικοπτέρου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

