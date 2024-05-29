Σαρώνει η ακρίβεια στην Τουρκία και τα τουρκικά ΜΜΕ αναφέρουν πως «ο λαός τώρα άρχισε να τρώει μισή μερίδα ή και μικρότερες μερίδες», όπως μεταδίδει από την Κωνσταντινούπολη ο Μανώλης Κωστίδης.

Σχολιάζουν πως «οι σαρμάδες πωλούνται 10 λίρες ο ένας, κάποιοι δεν θα φάνε ποτέ σαρμάδες».

«Με τέτοια ακρίβεια οι νέοι θα ξεχάσουν τί είναι σαρμάδες και ντολμάδες» σχολίασε δημοσιογράφος.

ΡΕΠΟΡΤΑΖ SOZCU TV: «Tον τυλίγουν με μοναδικό τρόπο και μαγειρεύεται στην κατσαρόλα αλλά η τιμή του είναι έχει φτάσει σε διψήφια επίπεδα! Δεν θα αγοράσω. Είναι πολλά και δίχως καμία λογική. Επειδή κάθε πρωί ξυπνάω με αυξήσεις. Τώρα πια έχουμε συνηθίσει».

«Όταν ο σαρμάς έχει φτάσει τις 10 λίρες ο ένας, ο κόσμος στα λαϊκά εστιατόρια δεν παραγγέλνει κανονικές μερίδες. Παραγγέλνουν μισή μερίδα και το 1/4. Oι πελάτες έπαιρναν 3 ή 4 πιάτα. Τώρα παίρνουν μισή μερίδα ή μια σούπα και φεύγουν».

ΦΑΤΙΧ ΠΟΡΤΑΚΑΛ- ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΗΣ SOZCU TV: «Οι μαμάδες μας έφτιαχναν ντολμάδες, σαρμάδες, λαχανοντολμάδες. Εμείς μεγαλώσαμε με τους ντολμάδες. Δεν υπερβάλλω αυτή η γενιά των Χ των Ζ, δηλαδή η νεολαία θα είναι μια γενιά που θα μεγαλώσει δίχως να φάει όσα ντολμαδάκια επιθυμεί. Το AKP το κατάφερε κι αυτό. Κάποτε έλεγε ο Ερντογάν 'ε, νέοι εσείς δεν θυμάστε πως ήταν κάποτε τα πράγματα. Τώρα με τα επιτεύγματά σας οι νέοι θα ξεχάσουν τους σαρμάδες, τους ντολμάδες. Συνεχίστε έτσι!»

Ερντογάν: Δεν έχουμε απεριόριστο πετρέλαιο και φυσικό αέριο

Τουρκικά ΜΜΕ: «Ο πρόεδρος προετοιμάζει το λαό για νέα μέτρα»

Ερντογάν: «Η Τουρκία δεν είναι μια χώρα με απεριόριστο πετρέλαιο, χρυσό και φυσικό αέριο και διαμάντια όπως έχουν οι άλλοι. Εμείς είμαστε μια χώρα ένα έθνος που επιβιώνει με παραγωγή, δουλεύοντας σκληρά και κοπιάζοντας. Έτσι στεκόμαστε όρθιοι. Δεν έχουμε άλλη επιλογή από το να αξιοποιήσουμε τις δυνατότητες που έχουμε με τον πιο παραγωγικό και αποτελεσματικό τρόπο. Την εξοικονόμηση των πόρων στο δημόσιο δεν μπορούμε να το δούμε μόνο ως μέτρο μείωσης των εξόδων».

Kαι τουρκολιβυκό μνημόνιο και Γαλάζια Πατρίδα στο νέο εκπαιδευτικό σύστημα

Πρόταση να γίνουν εργασίες για τον Ραούφ Ντενκτάς και τον Σαδίκ Αχμέτ

Στην 9η Ταξη: Στους μαθητές μπορούν να ανατεθούν ερευνητικές εργασίες σχετικά με διεθνή προβλήματα και λύσεις που σχετίζονται με το νερό, τη Συμφωνία για την οριοθέτηση θαλάσσιας δικαιοδοσίας στη Μεσόγειο που υπογράφηκε μεταξύ της Τουρκίας και της Λιβύης, τις περιφερειακές διαφωνίες για τα ύδατα , την εθνική ασφάλεια και την ασφάλεια των υδάτων, τις άδικες απαιτήσεις για τους υδάτινους πόρους της Τουρκίας, τα νησιά της Τουρκίας, τη διεθνή μετανάστευση στην Τουρκία λόγω της ξηρασίας ή πιθανά σενάρια μετανάστευσης που σχετίζονται με το ύδατα στο εσωτερικό της χώρας'.

Μέσα από διάφορες πηγές παρέχεται η δυνατότητα στους μαθητές να εξετάσουν τα θέματα: Πόλεμος της Κορέας, ένταξη της Τουρκίας στο ΝΑΤΟ, Κυπριακό πρόβλημα και Κυπριακή Ειρηνευτική Επιχείρηση, ελληνοτουρκικές σχέσεις, θαλάσσια γεωπολιτική της Τουρκίας και θαλάσσια δικαιοδοσία της Τουρκίας - ‘Γαλάζια Πατρίδα’, ανυπόστατοι αρμενικοί ισχυρισμοί και τρομοκρατία ASALA, σχέσεις Τουρκίας-Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Μπορεί να ζητηθεί από τους μαθητές να ερευνήσουν τη ζωή και το έργο μιας από σημαντικές προσωπικότητες όπως ο Αλίγια Ιζενμπέγκοβιτς, ο Ραούφ Ντενκτάς και ο Σαδίκ Αχμέτ.

Μπαχτσελί: «Με την κατάκτηση, την Κωνσταντινούπολη την κάναμε Ιστανμπούλ

«Με τη μετατροπή της Αγίας Σοφίας σε τζαμί ενοχλήθηκαν οι εξωτερικοί εχθροί μας»

NTEΒΛΕΤ ΜΠΑΧΤΣΕΛΙ -ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΟΜΜΑΤΟΣ ΕΘΝΙΚΙΣΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ: «Aυτή η κατάκτηση είναι αυτή που προβλέπει ο τουρκο-ισλαμικός πολιτισμός.Αυτή η κατάκτηση είναι ένα τεράστιο βήμα που την Κωνσταντινούπολη την έκανε Iστανμπουλ, με το φιρμάνι του Τουρκισμούς τερμάτισε το απαίσιο Βυζάντιο.Πριν από 571 χρόνια, η Ιστανμπούλ η οποία λες και είναι το ωραιότερο σημείο του κόσμου που βλέπει ο ήλιος, ελευθερώθηκε από τα δεσμά της και ενώθηκε ξανά με το αγαπημένο της τουρκικό έθνος. To πρώτο κέντρο της κυριαρχίας των Τούρκων στον κόσμο είναι η Ιστανμπουλ. Το Βυζάντιο, το κάστρο της καταπίεσης, της ταπείνωσης και του βασανισμού, καταστράφηκε από τους πολεμιστές του Μωάμεθ. Θα συνεχίσουμε να αποθαρρύνουμε το μέτωπο της εσωτερικής και εξωτερικής κατοχής που έχασαν τον ύπνο τους με τη μετατροπή της Αγίας Σοφίας σε τζαμί.»

