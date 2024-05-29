«Όλα τα βλέμματα στη Ράφα»: Το Ισραήλ συνεχίζει το σφυροκόπημα παρά τη διεθνή κατακραυγή

Της Αθηνάς Παπακώστα

«Η Γάζα είναι η επί Γης κόλαση» ανακοίνωσε πριν από μερικά 24ωρα η υπηρεσία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες. Το Ισραήλ, όμως, ούτε ακούει, ούτε βλέπει. Επιμένει να συνεχίζει με τις στρατιωτικές του επιχειρήσεις, όπως έκανε την Κυριακή, όταν βομβάρδισε καταυλισμό προσφύγων στην Ταλ Αλ Σουλτάν, δύο χιλιόμετρα μακριά από τη Ράφα και αντίσκηνα του ΟΗΕ τα οποία φιλοξενούσαν εκτοπισμένους αμάχους του παλαιστινιακού θύλακα τυλίχθηκαν στις φλόγες με γυναίκες, παιδιά και ηλικιωμένους να καούν ζωντανοί ενόσω κοιμόντουσαν.

«All eyes on Rafah» («το βλέμμα όλων στη Ράφα»). Με αυτά τα λόγια τουλάχιστον 28 εκατομμύρια χρήστες στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Instagram διαμαρτύρονται για τους νεκρούς των χτυπημάτων του ισραηλινού στρατού στον νότο της Λωρίδας της Γάζας καλώντας, εδώ και τώρα, σε κατάπαυση του πυρός.

Παρά τη διεθνή κατακραυγή, όμως, τα ισραηλινά άρματα μάχης και τεθωρακισμένα, σύμφωνα με αναφορές βρίσκονται πλέον στο κέντρο της Ράφα, κοντά στο τέμενος Αλ Άουντα. Ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως προωθήθηκαν και στον λόφο Ζορούμπ χαρίζοντας στο Ισραήλ τον πλήρη έλεγχο του διαδρόμου της Φιλαδέλφειας, της μικρής λωρίδας γης κατά μήκος των συνόρων Ισραήλ – Αιγύπτου.

Οι χερσαίες στρατιωτικές επιχειρήσεις του Ισραήλ στην περιοχή της Ράφα άρχισαν στις 6 Μαΐου με τις Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις να επιμένουν ότι χτυπούν μόνον «τρομοκρατικούς στόχους» με νέες αναφορές ωστόσο να κάνουν λόγο για νέο χτύπημα στην ανθρωπιστική ζώνη Αλ-Μαουάσι, δυτικά της Ράφα, με 21 ανθρώπους νεκρούς και νέες εικόνες βαριά τραυματισμένων ανθρώπων δίπλα σε αντίσκηνα να γεμίζουν ξανά τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης. Την ίδια ώρα, σύμφωνα με την Παλαιστινιακή Ερυθρά Ημισέληνο, νέοι βομβαρδισμοί σημειώθηκαν εκ νέου στην Ταλ Αλ Σουλτάν με 16 ανθρώπους να χάνουν τη ζωή τους εκ των οποίων οι επτά βρίσκονταν δίπλα σε εγκαταστάσεις του ΟΗΕ, 200 μέτρα μακριά από το σημείο που έγινε στόχος αεροπορικών επιδρομών την Κυριακή.

Σύμφωνα με τα Ηνωμένα Έθνη, εδώ και τρεις εβδομάδες, όσο δηλαδή διαρκεί η επιχείρηση των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων στη Ράφα, έχουν απομακρυνθεί τουλάχιστον ένα εκατομμύριο άμαχοι όμως στην περιοχή παραμένουν χιλιάδες εκτοπισμένοι που μιλούν για ημέρες και νύχτες τρόμου δηλώνοντας πως δεν έχουν πού αλλού να πάνε υπό τον φόβο των συνεχιζόμενων μαχών και της τραγικής ανθρωπιστικής κατάστασης που επικρατεί.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες, βασικός σύμμαχος του Ισραήλ, αποφεύγουν να απαντήσουν εάν οι ισραηλινές χερσαίες επιχειρήσεις συνιστούν παραβίαση της «κόκκινης γραμμής» που έχει θέσει η Ουάσιγκτον με το Στέιτ Ντιπάρτμεντ να κερδίζει χρόνο αναμένοντας πρώτα τα αποτελέσματα της έρευνας από πλευράς Τελ Αβίβ για τις αεροπορικές επιδρομές της Κυριακής και τους τουλάχιστον 45 νεκρούς στην Ταλ Αλ Σουλτάν.

Από την έναρξη όμως του πολέμου Ισραήλ – Χαμάς έχουν σκοτωθεί περισσότερες από 36.000 Παλαιστίνιοι και παρά την απόφαση του Διεθνούς Δικαστηρίου, την περασμένη Παρασκευή που διέταξε το Ισραήλ να σταματήσει, εκείνο συνεχίζει τις επιθέσεις του μέχρι όπως ισχυρίζεται την επίτευξη των στόχων του. Οι αντοχές της διεθνούς κοινότητας στερεύουν με τρεις ευρωπαϊκές χώρες, την Ισπανία, τη Νορβηγία και την Ιρλανδία, να αναγνωρίζουν το παλαιστινιακό κράτος και το Ισραήλ να οδηγείται αργά αλλά σταθερά προς την απομόνωση.

Πηγή: skai.gr

