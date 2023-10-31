Λευκός Οίκος: To Ισραήλ έχει το δικαίωμα να αμυνθεί αλλά πρέπει να κάνει διάκριση μεταξύ τρομοκρατών και αθώων πολιτών

H Χαμάς δεν εκπροσωπεί τον παλαιστινιακό λαό, το Ισραήλ έχει το δικαίωμα, ακόμη και την υποχρέωση, να αμυνθεί έναντι των τρομοκρατικών επιθέσεων, αυτό ωστόσο δεν μειώνει την ευθύνη του να κάνει διάκριση μεταξύ τρομοκρατών και αθώων πολιτών. Αυτά επισημαίνει μεταξύ άλλων, σε συνέντευξή του στην εφημερίδα Le Monde ο Σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας του Λευκού Οίκου, Τζέικ Σάλιβαν, περιγράφοντας την αμερικανική στρατηγική στη Μέση Ανατολή.

Ο αμερικανός αξιωματούχος αναφέρει επίσης ότι οι ΗΠΑ, μετά την 11η Σεπτεμβρίου του 2001, ήταν - όπως το Ισραήλ σήμερα - απολύτως αποφασισμένες να κυνηγήσουν τους τρομοκράτες, αλλά έκαναν και λάθη, όπως η υπερβολική στρατιωτική δέσμευση στη Μέση Ανατολή και στο Αφγανιστάν.

Απαντώντας στο ερώτημα «αν είναι δυνατόν να καταστραφεί η Χαμάς;» αναφέρει πως «είναι δυνατόν να εξασφαλίσουμε ένα μέλλον στο οποίο η Γάζα δεν θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως βάση τρομοκρατών για να απειλήσει το Ισραήλ ή οποιονδήποτε άλλον», σημειώνοντας ταυτόχρονα ότι πρέπει να υπάρξει ένας πολιτικός ορίζοντας για τον παλαιστινιακό λαό, που να εδράζεται σε μια λύση δύο κρατών. «Αυτό σημαίνει συνεργασία με τους Ισραηλινούς και τους Παλαιστίνιους, αλλά στο πλαίσιο ενός ευρύτερου οράματος περιφερειακής ολοκλήρωσης με τις βασικές αραβικές χώρες» τονίζει ο Σάλιβαν.

Αναφερόμενος στο ζήτημα των σχέσεων μεταξύ της Χεζμπολάχ και της κυβέρνησης του Λιβάνου, ο Σάλιβαν τονίζει ότι «υπάρχουν κοινά σημεία. Και οι δύο λαμβάνουν τεράστιο ποσό χρηματοδότησης, εκπαίδευσης και χορηγίας από το Ιράν, και οι δύο αποτελούν σημαντική απειλή για το Ισραήλ. Θα χαρακτήριζα τον κίνδυνο μιας ακόμη μεγαλύτερης κλιμάκωσης στα βόρεια σύνορα του Ισραήλ ως απολύτως πραγματικό».

