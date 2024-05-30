Λεωφορείο που μετέφερε προσκυνητές έπεσε σήμερα σε βαθύ φαράγγι στο Τζαμού της βόρειας Ινδίας, με αποτέλεσμα τουλάχιστον 21 άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους και δεκάδες να τραυματιστούν, σύμφωνα με αξιωματούχους.

Το λεωφορείο, που ξεκίνησε το ταξίδι του από την Κουρουκσέτρα στο βόρειο κρατίδιο Χαριάνα, κατευθυνόταν προς ινδουιστικό ναό στο Τζαμού όταν έπεσε στο φαράγγι, δήλωσε εκπρόσωπος της αστυνομίας.

Η επιχείρηση διάσωσης είναι σε εξέλιξη, δήλωσε ο αξιωματούχος, προσθέτοντας ότι 40 τραυματίες μεταφέρθηκαν στο κυβερνητικό κολλέγιο ιατρικής στο Τζαμού για να τους παρασχεθεί βοήθεια.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

