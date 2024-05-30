Μέσω πηγών η Ελληνική Αστυνομία τοποθετήθηκε σχετικά με δημοσιεύματα που αναφέρονται σε επιστροφή της ΕΔΕ των Αγίων Αναργύρων από τον Συνήγορο του Πολίτη σχετικά με την γυναικοκτονία της Κυριακής.

«Η Ελληνική Αστυνομία, ενεργώντας με αίσθημα ευθύνης, ευαισθησίας και διαφάνειας, απέστειλε το υλικο της Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης (ΕΔΕ) στον Συνήγορο του Πολίτη, αναγνωρίζοντας τη σημασία του ρόλου του ως ανεξάρτητη Αρχή για τη διαφύλαξη της νομιμότητας και των δικαιωμάτων των πολιτών. Πρόκειται για διαδικασία που ακολουθείται ως μέρος της διαρκούς προσπάθειας για τη διασφάλιση της αλήθειας και της δικαιοσύνης, ώστε να υπάρξει πλήρης και αντικειμενική διερεύνηση των γεγονότων και ανάλογη απόδοση ευθυνών, όπου αυτές ανήκουν», αναφέρεται χαρακτηριστικά και προστίθεται πως:

«Η αποτύπωση όλων των πτυχών της υπόθεσης υπήρξε εξ αρχής πρώτιστη προτεραιότητα για την Ελληνική Αστυνομία, η οποία προχώρησε σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για να αποδοθούν ευθύνες και να επιβληθούν οι αντίστοιχες ποινές στους υπαίτιους, ανεξαρτήτως της θέσης τους.

Η δέσμευσή της Ελληνικής Αστυνομίας για διαφάνεια και δικαιοσύνη είναι ακλόνητη και η διαδικασία θα συνεχιστεί με απόλυτο σεβασμό στη νομιμότητα και τα δικαιώματα όλων των εμπλεκομένων».

Πηγή: skai.gr

