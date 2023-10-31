FBI: Αυξήθηκαν οι απειλές κατά των Αμερικανών μετά την έναρξη του πολέμου Ισραήλ - Χαμάς

Ο πόλεμος Ισραήλ-Χαμάς έχει αυξήσει την απειλή επιθέσεων κατά των Αμερικανών στις Ηνωμένες Πολιτείες σε ένα «άλλο επίπεδο», τονίζει ο διευθυντής του FBI Κρίστοφερ Ρέι.

«Εκτιμούμε ότι οι ενέργειες της Χαμάς και των συμμάχων της θα χρησιμεύσουν ως έμπνευση που δεν έχουμε δει από τότε που (η οργάνωση Ισλαμικό Κράτος) ξεκίνησε το λεγόμενο χαλιφάτο της πριν από αρκετά χρόνια», δήλωσε ο Ρέι στην Επιτροπή της Γερουσίας για την Εσωτερική Ασφάλεια.

«Επίσης δεν μπορούμε και δεν αποκλείουμε την πιθανότητα η Χαμάς ή άλλη ξένη τρομοκρατική οργάνωση να εκμεταλλευτεί την τρέχουσα σύγκρουση για να πραγματοποιήσει επιθέσεις εδώ στο δικό μας έδαφος», σημείωσε

Ο επικεφαλής του Ομοσπονδιακού Γραφείου Ερευνών ανέφερε ότι η πιο σημαντική απειλή ήταν για τις εβραϊκές και μουσουλμανικές κοινότητες στις Ηνωμένες Πολιτείες.

«Η πιο άμεση ανησυχία μας είναι ότι οι βίαιοι εξτρεμιστές, άτομα ή μικρές ομάδες, θα αντλήσουν έμπνευση από τα γεγονότα της Μέσης Ανατολής και θα πραγματοποιήσουν επιθέσεις εναντίον Αμερικανών, σημείωσε.

«Αυτό περιλαμβάνει όχι μόνο εγχώριους βίαιους εξτρεμιστές που εμπνέονται από μια ξένη τρομοκρατική οργάνωση αλλά και εγχώριους βίαιους εξτρεμιστές που στοχεύουν εβραϊκές ή μουσουλμανικές κοινότητες».

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.