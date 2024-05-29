Βρόμικος πόλεμος… Η Βόρεια Κορέα έριξε 90 μπαλόνια που μετέφεραν προπαγανδιστικά φυλλάδια και σκουπίδια σε δύο συνοριακές επαρχίες στο νότο, με αποτέλεσμα οι αρχές να προειδοποιήσουν τους κατοίκους της να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους.



Ο στρατός της Νότιας Κορέας προειδοποίησε την κοινή γνώμη την Τετάρτη να μην αγγίζει τα λευκά μπαλόνια και τις πλαστικές σακούλες που είναι προσαρτημένες σε αυτά επειδή περιέχουν «βρώμικα απόβλητα και σκουπίδια». Τα μπαλόνια που βρέθηκαν στις επαρχίες Gyeonggi και Gangwon αναλύονται τώρα από τις αρμόδιες αρχές.



Η Βόρεια και η Νότια Κορέα έχουν χρησιμοποιήσει αμφότερες μπαλόνια στις προπαγανδιστικές τους εκστρατείες στον πόλεμο της Κορέας τη δεκαετία του 1950.



Το πρόσφατο περιστατικό έρχεται λίγες μέρες αφότου η Βόρεια Κορέα δήλωσε ότι θα ανταποκριθεί στη «συχνή διασπορά φυλλαδίων και άλλων σκουπιδιών» σε παραμεθόριες περιοχές από ακτιβιστές στο Νότο.





«Σωροί αχρήστων και βρωμιάς θα διασκορπιστούν σύντομα στις συνοριακές περιοχές και το εσωτερικό της Νότιας Κορέας και θα βιώσουν άμεσα πόση προσπάθεια απαιτείται για την απομάκρυνσή τους», δήλωσε ο υφυπουργός Άμυνας της Βόρειας Κορέας Κιμ Κανγκ Ιλ στα κρατικά μέσα ενημέρωσης την Κυριακή.



Αργά την Τρίτη, κάτοικοι που ζούσαν βόρεια της πρωτεύουσας του Νότου, Σεούλ και στη συνοριακή περιοχή, έλαβαν γραπτά μηνύματα από τις επαρχιακές αρχές τους που τους ζητούσαν να «απέχουν από υπαίθριες δραστηριότητες». Τους ζητήθηκε επίσης να υποβάλουν αναφορά στην πλησιέστερη στρατιωτική βάση ή αστυνομικό τμήμα εάν εντοπίσουν «άγνωστο αντικείμενο».

성남에 떨어진 대남전단 풍선 추정 미확인 물체 발견



와 휴전선 지역도 아니고 성남에 저게 떨어지네



무섭다 무서워 pic.twitter.com/Ayux9JNlTh — Healthy Investing (@btc_tsla_keepgo) May 28, 2024





Οι φωτογραφίες που κοινοποιήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν τσάντες που συνδέονται με κορδόνι με λευκά ημιδιαφανή μπαλόνια γεμάτες χαρτί υγείας, χώμα και μπαταρίες, μεταξύ άλλων.



Το πρακτορείο ειδήσεων Yonhap της Νότιας Κορέας μετέδωσε ότι «μερικά από τα πεσμένα μπαλόνια έφεραν περιττώματα, αν κρίνουμε από το σκούρο χρώμα και την οσμή τους».

Ο στρατός της Νότιας Κορέας καταδίκασε την πράξη ως «σαφή παραβίαση του διεθνούς δικαίου».



«Απειλεί σοβαρά την ασφάλεια του λαού μας. Η Βόρεια Κορέα είναι εξ ολοκλήρου υπεύθυνη για ό,τι συμβαίνει λόγω των μπαλονιών και προειδοποιούμε αυστηρά τη Βόρεια Κορέα να σταματήσει αμέσως αυτή την απάνθρωπη και ωμή ενέργεια», δήλωσε ο στρατός.



Εκτός από την προπαγάνδα κατά της Πιονγκγιάνγκ, ακτιβιστές στη Νότια Κορέα έχουν στείλει μπαλόνια στο Βορρά που μεταφέρουν, μεταξύ άλλων, μετρητά, απαγορευμένες ταινίες ή Κ-pop μουσική, ακόμη και Choco Pies - ένα νοτιοκορεατικό σνακ που απαγορεύεται στον Βορρά.



Το κοινοβούλιο της Σεούλ ψήφισε νόμο τον Δεκέμβριο του 2020 που ποινικοποιεί την κυκλοφορία φυλλαδίων κατά της Πιονγκγιάνγκ, αλλά οι επικριτές έχουν εκφράσει ανησυχίες σχετικά με την ελευθερία του λόγου και τα ανθρώπινα δικαιώματα.



Η Βόρεια Κορέα έχει επίσης στείλει αερόστατα προς τα νότια με αναφορές κατά των ηγετών της Σεούλ. Σε μια τέτοια περίπτωση, το 2016, τα μπαλόνια φέρεται να μετέφεραν χαρτί υγείας, αποτσίγαρα και σκουπίδια. Η αστυνομία της Σεούλ περιέγραψε το περιεχόμενο ως «επικίνδυνες βιοχημικές ουσίες».

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.