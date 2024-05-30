Αίσιο τέλος είχε ευτυχώς η περιπέτεια που πέρασε με την υγεία του ο Δημήτρης Σταρόβας.

Ο αγαπημένος καλλιτέχνης που υπέστη εγκεφαλικό πριν από δύο εβδομάδες και μεταφέρθηκε από τη σύντροφό του, Άννα Σταθάκη, εσπευσμένα στο νοσοκομείο, χθες πήρε εξιτήριο και βγαίνοντας από το Τζάνειο δεν μπορούσε να κρύψει τη συγκίνησή του.

Και είναι λογικό. Δεν ήταν και λίγο αυτό που πέρασε. Φοβήθηκε. Το άφησε και η σύντροφός του Άννα να εννοηθεί, όταν είπε πως ο Δημήτρης δεν βιάζεται να βγει από το νοσοκομείο καθώς νιώθει ασφάλεια εκεί.

Πλέον όμως όλα ήταν καλά. Όλα τα προβλήματα ρυθμίστηκαν, η αυξημένη πίεση σταθεροποιήθηκε και ήρθε η ώρα της επιστροφής του στο σπίτι.

Με δάκρυα στα μάτια, ο Δημήτρης Σταρόβας, όπως είδαμε στο Fay's Time, απαθανατίστηκε μέσα στο αυτοκίνητο ενός στενού του φίλου που ήρθε για να τον γυρίσει στον προσωπικό χώρο του. Όσο τραβούσαν οι κάμερες δεν σταμάτησε με τον τρόπο του να ευχαριστεί τον κόσμο για τη συμπαράσταση που έλαβε σε αυτή τη δύσκολη περιπέτεια της υγείας του.

Καθώς όμως συγκινήθηκε πολύ και δεν επιτρέπονται από τους γιατρούς τέτοιες συγκινήσεις αυτήν την περίοδο, χωρίς να κάνει την οποιαδήποτε δήλωση, με την ευγένεια που τον διακρίνει αποχώρησε με το αυτοκίνητο του φίλου του.

Πηγή: skai.gr

