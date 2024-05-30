Το Ισραήλ έστειλε μηνύματα στην Τεχεράνη μέσω της Αιγύπτου ότι θα "συμβιβαζόταν" στη Γάζα στην προσπάθεια να αποτρέψει ιρανική απάντηση στην επίθεση τον Απρίλιο στο συγκρότημα της ιρανικής πρεσβείας στη Συρία, ανέφερε σήμερα το πρακτορείο ειδήσεων Tasnim, επικαλούμενο υψηλόβαθμο διοικητή των Φρουρών της Επανάστασης.

Το Tasnim, που επικαλείται τον επικεφαλής της Αεροδιαστημικής Δύναμης των Φρουρών Αμιράλι Χατζιζαντέχ γνωστοποίησε ένα στοιχείο σχετικά με αυτό που όπως είπε ήταν προσπάθειες τότε του Ισραήλ να αποτρέψει μια κλιμάκωση των εχθροπραξιών μετά την επίθεση στη Δαμασκό.

Στο τέλος, το Ιράν εκτόξευσε τηλεκατευθυνόμενα μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) με εκρηκτικά και πυραύλους στο Ισραήλ στην πρώτη απευθείας επίθεσή του στο ισραηλινό έδαφος. Αυτό έγινε σε αντίποινα για αυτό που όπως είπε ήταν ένα ισραηλινό πλήγμα στο προξενείο του στη Δαμασκό κατά το οποίο σκοτώθηκαν επτά αξιωματικοί των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης.

Το Ισραήλ δεν έχει επιβεβαιώσει ή διαψεύσει ότι ευθύνεται για την επίθεση. Ισραηλινοί αξιωματούχοι περιέγραψαν, ωστόσο, τις εγκαταστάσεις που χτυπήθηκαν ως ένα γραφείο των Φρουρών της Επανάστασης κοντά στην πρεσβεία παρά ένα τμήμα της διπλωματικής αποστολής.

"Το Ισραήλ έστειλε μηνύματα μέσω του υπουργού Εξωτερικών της Αιγύπτου ότι θα συμβιβαστεί στον πόλεμο στη Γάζα προκειμένου να αποφύγει αντίποινα του Ιράν", είπε ο Αμιράλι Χατζιζαντέχ.

Το γραφείο του πρωθυπουργού του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου, με το οποίο επικοινώνησε το Reuters, δεν έδωσε αμέσως κάποιο σχόλιο.

Το Ισραήλ ξεκίνησε τον πόλεμο εναντίον της Χαμάς στη Γάζα έπειτα από τη φονική επίθεση της παλαιστινιακής ισλαμιστικής οργάνωσης στο νότιο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου, Ο Νετανιάχου έχει πει κατ΄επανάληψη πως σκοπός είναι η εξάλειψη της Χαμάς, που έχει ορκιστεί να καταστρέψει το Ισραήλ, και αντιστέκεται στις εκκλήσεις συμμάχων για αυτοσυγκράτηση -- για παράδειγμα στην επίθεση που διεξάγει αυτή τη στιγμή στην πόλη Ράφα της νότιας Λωρίδας της Γάζας.

Αιγύπτιοι αξιωματούχοι δεν ήταν προσώρας διαθέσιμοι για σχόλια.

Περιγράφοντας την ενέργεια του Ιράν, η οποία προκάλεσε μόνο ελαφρές ζημιές σύμφωνα με το Ισραήλ, ο Χατζιζαντέχ δήλωσε σύμφωνα με το Tasnim: "Χρειάστηκε να χρησιμοποιήσουμε μεγάλο αριθμό πυραύλων και drones για να διαπεράσουμε το Iron Dome [Σιδηρούς Θόλος] του Ισραήλ, χρησιμοποιήσαμε το 20% της στρατιωτικής ικανότητάς μας στην επιχείρηση".

Ο εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού υποναύαρχος Ντάνιελ Χαγκάρι είχε πει τότε πως το Ιράν είχε εκτοξεύσει δεκάδες πυραύλους εδάφους-εδάφους στο Ισραήλ, οι περισσότεροι από τους οποίους αναχαιτίστηκαν έξω από τα σύνορα του Ισραήλ, από το Ισραήλ και τους συμμάχους του. Αυτοί περιελάμβαναν τουλάχιστον 10 πυραύλους κρουζ, είπε.

Η ομοβροντία πάνω από 200 drones και πυραύλων προκάλεσε ελαφρές ζημιές σε ισραηλινή στρατιωτική εγκατάσταση, είπε ο Χαγκάρι.

Η επίθεση στην πρεσβεία και η ιρανική απάντηση προκάλεσαν μεγάλη ανησυχία σε όλο τον κόσμο για το ενδεχόμενο κρίσης εν μέσω περιφερειακών εντάσεων σχετικά με τη σύγκρουση στη Γάζα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

