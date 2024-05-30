Το ηφαίστειο Μαράπι, στη δυτική Ινδονησία, άρχισε σήμερα ξανά να εκρήγνυται, εκτοξεύοντας ηφαιστειακή τέφρα σε ύψος 2 χιλιομέτρων από την κορυφή του, σύμφωνα με τις αρχές, οι οποίες εξέδωσαν προειδοποίηση για πιθανές ροές κρύας λάβας.

Marapi volcano Indonesia.

An eruption was observed at 06:40 UTC on May 30, 2024. Ash emissions to 20,000 feet altitude.



Note: A volcano with a similar name "Merapi" is located in central Java.



Marapi is one of the most active volcanoes in Sumatra. Eruptions usually consist of… pic.twitter.com/zGEw6kr27v May 30, 2024

Η έκρηξη του Μαράπι, που βρίσκεται στο δυτικό τμήμα της νήσου Σουμάτρα της Ινδονησίας, άρχισε σήμερα στις 13:04 τοπική ώρα (09:04 ώρα Ελλάδος), διευκρίνισε η ινδονησιακή εθνική υπηρεσία διαχείρισης καταστροφών σε ανακοίνωσή της.

Οι Αρχές έχουν εδώ και εβδομάδες ανεβάσει το επίπεδο συναγερμού για το ηφαίστειο αυτό, που είναι ένα από τα πιο ενεργά της Ινδονησίας, στην δεύτερη βαθμίδα τετραβάθμιας κλίμακας και συνιστούν στον πληθυσμό να αποφεύγει ζώνη 4,5 χιλιομέτρων γύρω από τον κρατήρα του, η οποία έχει αποκλειστεί.

Οι κάτοικοι καλούνται να αποφεύγουν «ρεύματα νερού που πηγάζουν από το ηφαίστειο Μαράπι και να βρίσκονται σε επαγρύπνηση για πιθανό κίνδυνο (ροών) κρύας λάβας, ιδιαίτερα όταν βρέχει», δήλωσε ο εκπρόσωπος της εθνικής υπηρεσίας διαχείρισης καταστροφών Αμπντούλ Μουχάρι.

Η κρύα λάβα είναι ένα μείγμα ηφαιστειακών υλικών, που περιέχει τέφρα, άμμο και βράχια, και παρασύρεται από τη βροχή στις πλαγιές ενός ηφαιστείου.

Στα μέσα Μαΐου τουλάχιστον 60 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από κρύα λάβα που έρρευσε ύστερα από καταρρακτώδεις βροχές σε περιοχές που βρίσκονται κοντά στο Μαράπι, καταστρέφοντας δεκάδες σπίτια και προκαλώντας ζημιές σε δρόμους και τζαμιά.

Στην Ινδονησία υπάρχει συχνά σεισμική δραστηριότητα λόγω της θέσης της στον «δακτύλιο της φωτιάς του Ειρηνικού».

Τον περασμένο μήνα, το ηφαίστειο Ρουάνγκ, στο βόρειο τμήμα του Σουλαουέσι, εξερράγη πάνω από έξι φορές, αναγκάζοντας τις αρχές να απομακρύνουν από τις εστίες τους χιλιάδες κατοίκους γειτονικών νησιών.

Τον Δεκέμβριο, τουλάχιστον 24 πεζοπόροι, στην πλειονότητά τους φοιτητές, έχασαν τη ζωή τους στις πλαγιές του Μαράπι έπειτα από έκρηξη.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.