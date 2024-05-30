Την υπεράσπιση του τίτλου του Κόπα Αμέρικα θα επιδιώξει η εθνική Αργεντινής στη διοργάνωση που ξεκινάει στις 21 Ιουνίου και θα διεξαχθεί στις ΗΠΑ.

Στις κλήσεις της «αλμπισελέστε» δεν βρίσκεται ο Πάουλο Ντιμπάλα, που σε δηλώσεις που παραχώρησε στο TheAthletic ήταν φανερά απογοητευμένος, κάνοντας λόγο για ένα πλήγμα για εκείνον, καθώς έκανε σπουδαία πράγματα φέτος.

«Νομίζω ότι έχω κάνει σπουδαία πράγματα αυτή τη σεζόν, ήμουν σίγουρος ότι θα με καλούσαν. Ήταν ένα σκληρό χτύπημα για μένα. Πιστεύω επίσης ότι είναι δύσκολο για τους προπονητές να πρέπει να επιλέξουν. Σέβομαι την απόφαση του Σκαλόνι. Έχω πολύ καλή σχέση μαζί του και σίγουρα πήρε την απόφαση για το καλό της ομάδας.

Θα ζητωκραυγάζω από το σπίτι όπως πάντα όταν δεν είμαι στην Εθνική ομάδα. Έχω πολλούς φίλους στην ομάδα και ελπίζω με όλη μου την καρδιά να κερδίσουν ξανά το Κόπα Αμέρικα», ανέφερε, χαρακτηριστικά, ο μεσοεπιθετικός της Ρόμα.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.