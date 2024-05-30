Μπαϊρακτάρ: Θα συνεχίσουμε πεισματικά τις έρευνες στη «Γαλάζια Πατρίδα»

Συνολικά 8 γεωτρήσεις στη Μεσόγειο έχουν πραγματοποιήσει τα τουρκικά γεωτρύπανα όπως άλλωστε δήλωσε ο υπουργός Ενέργειας της Τουρκίας Αλπαρσλάν Μπαϊρακτάρ.

Μπορεί οι γεωτρήσεις να μην είχαν σημαντικά ευρήματα, σύμφωνα με τον υπουργό, ωστόσο αυτό δεν σημαίνει ότι παραιτούνται από την Ανατολική Μεσόγειο, αναφέρει ο ανταποκριτής του ΣΚΑΪ στην Κωνσταντινούπολη, Μανώλης Κωστίδης..

«Υπάρχουν ανακαλύψεις, κάνουμε νέες γεωτρήσεις. Η Μεσόγειος είναι το πρώτο βήμα της στρατηγικής μας να πάμε σε περιοχές που δεν έχουν ερευνηθεί στο παρελθόν με τα πλοία μας», ανέφερε ενδεικτικά ο Τούρκος υπουργός, προσθέτοντας ότι συνολικά έχουν γίνει «8 γεωτρήσεις βαθιάς θάλασσας στη Μεσόγειο. Όμως, οι τοποθεσίες που κάναμε γεωτρήσεις στις περιοχές αδειών που παραχωρήθηκαν από την 'ΤΔΒΚ' στην Turkish Petroleum - έχουμε πραγματοποιήσει γεωτρήσεις στα νότια του νησιού της Κύπρου, το έχουμε κάνει στα δυτικά και στα βόρεια - σε όλες αυτές τις περιοχές και σε όλες τις έρευνες που έχουμε κάνει στην περιοχή της δικής μας υφαλοκρηπίδας, δυστυχώς, δεν έχουμε κάνει μια ανακάλυψη που να εκφράζει ένα σημαντικό οικονομικό μέγεθος σε 8 έρευνες», τόνισε χαχαρακτηριστικά ο Αλπαρσλάν Μπαϊρακτάρ.

Σημείωσε ακόμα ότι αυτό δεν σημαίνει «ότι έχουμε παραιτηθεί από την Ανατολική Μεσόγειο, θα συνεχίσουμε επίμονα και πεισματικά αυτές τις έρευνες σε όλη αυτή την περιοχή που ορίζεται ως 'Γαλάζια Πατρίδα'. Η τρέχουσα προτεραιότητά μας σχετίζεται με την ανακάλυψη που έχουμε κάνει και την επιστροφή αυτής της ανακάλυψης στην παραγωγή το συντομότερο δυνατό. Επικεντρωνόμαστε στη Μαύρη Θάλασσα και το Sakarya. Ποτέ δεν αγνοήσαμε τη Μεσόγειο. Ένας πυλώνας της στρατηγικής μας στις έρευνες και την παραγωγή είναι σίγουρα οι έρευνες στα δικά μας πεδία, στις θάλασσές μας και στην ξηρά. Ένας άλλος πυλώνας είναι οι έρευνες στο εξωτερικό, ιδίως στη Λιβύη. Κάναμε μια συμφωνία με τη Σομαλία. Έχουμε επίσης σχέδια ερευνών στις θάλασσες της Σομαλίας, off-shore.

Στόχος μας είναι να πραγματοποιήσουμε μια σεισμική ερευνητική δραστηριότητα ίσως εντός του τρέχοντος έτους και στη συνέχεια να περάσουμε στη δραστηριότητα γεωτρήσεων τα επόμενα χρόνια. Έχουμε μια πολυδιάστατη στρατηγική ερευνών και παραγωγής», κατέληξε

Πηγή: skai.gr

