Αν κάτι μπορεί να πει κανείς για την Ελένη Μενεγάκη, είτε την γνωρίζει προσωπικά, είτε όχι, είναι πως πρόκειται για μια από τις ευφυέστερες τηλεοπτικές παρουσίες.

Η επιτυχία της όλα αυτά τα χρόνια αναμφισβήτητη και η ίδια είναι ένα πολύ μεγάλο brand που μέχρι τώρα τη μία χρόνια που έμεινε εκτός τηλεόρασης το έκανε από δική της επιλογή.

Όπως είχε πει και η ίδια τότε τερματίζοντας την πολυετή συνεργασία της με τον Alpha αυτό ακριβώς είχε ανάγκη μετά από πολλά χρόνια καθημερινής τηλεοπτικής παρουσίας. Να έχει χρόνο να ζήσει. Να μπορεί να απολαμβάνει την οικογένειά της χωρίς τις καθημερινές υποχρεώσεις μιας εκπομπής.

Από τη διαρροή της είδησης που θέλει να τερματίζει φέτος μετά από 3 χρόνια τη συνεργασία της με το Mega, η ίδια -όπως το συνηθίζει άλλωστε- δεν έχει επιβεβαιώσει τίποτα.

Σήμερα όμως που στο πλατό της βρέθηκε ο Στέφανος Κωνσταντινίδης – που εξακολουθεί να ανήκει στο δυναμικό του καναλιού παρά τη διακοπή της εκπομπής της Ελεονώρας Μελέτη πριν το Πάσχα, η Ελένη πέταξε επική ατάκα.

Όταν εκείνος πάνω στην κουβέντα της είπε: «Θα ήθελα να έχω μια συνεργασία που θα πηγαίνω εκεί με χαρά και να κάνω και επιτυχία. Θα περιμένω να κάνω με εσένα τηλεόραση», η Ελένη δεν άφησε την ευκαιρία να πέσει κάτω.

«Κλείσε για του χρόνου, δεν θέλω να περιμένεις» του απάντησε χαμογελώντας και όποιος κατάλαβε, κατάλαβε.

Πηγή: skai.gr

