Το αδίκημα της κατάχρησης εξουσίας αποδίδει κατηγορούμενη στην υπόθεση της σύμβασης 717 της ΕΡΓΟΣΕ, στην Ευρωπαία ανακρίτρια και στην Ευρωπαία εντεταλμένη εισαγγελέα, σε βάρος των οποίων κατέθεσε μήνυση αλλά και πειθαρχική αναφορά και αγωγή κακοδικίας.

Σύμφωνα με δελτίο Τύπου της δικηγορικής εταιρίας «Θρασύβουλος Θ. Κονταξής και Συνεργάτες», που εκπροσωπεί την κατηγορουμένη: «Όσοι θεσμικοί φορείς εργαλειοποιούν, κατ' επανάληψη, το δίκαιο, παραβιάζοντας τον νόμο, θα διωχθούν με κάθε νόμιμο τρόπο μέχρι να "πατήσουν μαύρο χιόνι"».

Στο Δελτίο τύπου αναφέρεται σχετικά: «Σήμερα, η εντολέας μας κ. Λ.Τ. υπέβαλε σε βάρος της Ευρωπαίας Εντεταλμένης Εισαγγελέως και της Ανακρίτριας για τις εκκρεμείς Ευρωπαϊκές υποθέσεις, (οι οποίες χειρίζονται τη γνωστή Σύμβαση 717 της ΕΡΓΟΣΕ, την οποία, μόλις προχθές το Δικαστήριο του Ελεγκτικού Συνεδρίου έκρινε για πολλοστή φορά ότι ήταν απόλυτα νόμιμη), Έγκληση/Μήνυση για το κακούργημα της κατάχρησης εξουσίας, Πειθαρχική Αναφορά, Αίτηση Εξαίρεσης και Αγωγή Κακοδικίας.

Δικαστική ανεξαρτησία δεν σημαίνει δικαστική αυθαιρεσία. Οι αθώοι νεκροί των Τεμπών δεν θα αποτελέσουν άλλοθι και εφαλτήριο για τη σκοπιμότητα κανενός».

Οι κατηγορίες εις βάρος των στελεχών της ΕΡΓΟΣΕ

Σύμφωνα με τη δίωξη που ασκήθηκε από τους Ευρωπαίους Εισαγγελείς σε βάρος των στελεχών της ΕΡΓΟΣΕ, οι οποίοι ανοίγουν τον κύκλο των απολογιών:

«Οι κατηγορούμενοι υπάλληλοι της ΕΡΓΟΣΕ δεν είχαν ειλικρινή πρόθεση να εφαρμόσουν τη Σύμβαση 717/2014 και να υλοποιήσουν το αντικείμενο αυτής —το οποίο μάλιστα συνδεόταν άρρηκτα με την ασφάλεια κυκλοφορίας των τρένων, όπως αποδείχθηκε με τον τραγικότερο τρόπο από το δυστύχημα στο 'Αδενδρο και το πρόσφατο πολύνεκρο δυστύχημα στα Τέμπη, τα οποία θα είχαν με βεβαιότητα αποφευχθεί εάν είχε ολοκληρωθεί το αντικείμενο της Σύμβασης 717 με το σύστημα ETCS σε λειτουργία».

Κατά την εκτίμηση των εισαγγελέων που ερεύνησαν την υπόθεση, η μη εκτέλεση της σύμβασης συνδέεται τόσο με το δυστύχημα στο 'Αδενδρο, το 2017 όσο και με την τραγωδία των Τεμπών, το 2023.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

